寫尹仲容、傅斯年…紀念有骨氣的年代 「他鄉‧故鄉」為台灣行者立傳

「紀念台灣很有骨氣的年代。感恩從大江南北匯聚在此、不分彼此的『台灣行者』」。資深媒體人沈珮君花了六年採訪兩百多人，完成新書「他鄉．故鄉：在動盪的時代，『台灣行者』把我們的島打造成世界的光」。

書中傳主包括台灣工業之父尹仲容、台大前校長傅斯年、國學大師牟宗三、聯合報前總編輯劉國瑞等十四人。沈珮君形容他們是「畢生以行動愛台灣」的「台灣行者」，在民國四○到八○年代，把台灣從二戰廢墟變成亞洲四小龍的關鍵人物。

尹仲容是一九五○年代穩定台灣經濟、為台灣自由經濟打下基礎的關鍵人物，「經濟起飛」四字便出於他之口。但斯人已遠，沈珮君只能上窮碧落找到他散居國外的親人採訪，也開啟她書寫這一系列「台灣行者」。

沈珮君花了六年時間寫十四位傳主，近半已辭世，只能靠採訪上百位親友學生，閱讀上百本歷史文獻，還原已經開始模糊的身影。為了寫俞大綱，沈珮君採訪了王安祈、奚淞、黃永松等人，而黃永松竟在受訪後辭世，「我每每有跟時間賽跑的感覺，生怕時間不等我。」

牟宗三曾受邀為孫立人將軍講學，當時還在軍中的劉國瑞擔任記錄者，意外牽起聯合報創辦人王惕吾和牟宗三間的緣分。牟宗三晚年在台灣講學定居，劉國瑞不僅力邀他到劉家安居，還建議王惕吾贊助兩千萬，讓牟宗三在台灣安身立命，也讓新儒學在台灣播下種子。

「這是一本台灣發展的歷史書。」擔任本書主編的張作錦表示，書裡每一個人都代表台灣一段成長和展現輝煌的歷史。沈珮君則說，回顧他們怎麼幫助國家和自我突破，正好也回顧了她這一代人的童年、青春。