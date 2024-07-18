「噢」字原來唸「ㄩˇ」？ 國教院解釋：古典詞彙字音

教育部「重編國語辭典修訂本」中的「噢」字標音為「ㄩˇ」，引發不少民眾好奇，質疑不是應該唸「ㄛ 」嗎？為什麼唸「ㄩˇ」？國教院表示，該讀音是為提供研究利用而保留的古典詞彙字音。至於當代較常見的嘆詞用法，國教院表示，將請辭典編審會研議釋義並審訂音讀。

國教院指出，「修訂本」以語文研究者為主要對象，其中收錄大量古典詞彙與音義。查「噢」字標音ㄩˇ，釋義為：「參見『噢咻』、『噢咿』等條。」可知ㄩˇ音為古典詞彙的字音。經查語料庫，現在使用「噢」時，比較常見的用法是「噢，是這樣啊！」、「噢，老天！」、「來買噢！來買噢！」這些句子中的「噢」是嘆詞，「修訂本」目前沒有收錄這個用法。

國教院說明，依據辭典現行詞義增收原則，凡於語料庫中抽樣，某用法在所有用例中超過10%者，視為常用，可予增收。經初步檢視，「噢」的嘆詞用法比率已符合上述收錄標準。為使辭典能反映當代語用，國教院將請辭典編審會研議「噢」嘆詞用法的釋義及音讀，再視研議結果修訂辭典內容。