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師鐸獎驚見「歷史人物」 慈濟教授創無語良師成全球典範

中央社／ 台北18日電
教育部18日正式公布113年師鐸獎獲獎人員名單，今年共有72名獲獎者，慈濟大學教授曾國藩也名列其中。（教育部提供）中央社
教育部18日正式公布113年師鐸獎獲獎人員名單，今年共有72名獲獎者，慈濟大學教授曾國藩也名列其中。（教育部提供）中央社

教育部今天揭曉113年師鐸獎名單，共有72名獲獎者，預計9月24日在陽明山中山樓表揚。得主中以慈濟大學教授曾國藩最年長，他開創「無語良師」捐贈遺體風氣，一度紅到海外。

師鐸獎是教育界最高殊榮之一，由各縣市政府依教師員額數比例限額推薦，分成初審、決審兩階段，今年度共有165名候選人，最終有72人獲獎。

83歲的曾國藩是今年最年長得主，民國83年慈濟醫學院（現為慈濟大學）成立後，他就回到故鄉服務，最著名的貢獻是開創「無語良師」制度，翻轉遺體捐贈解剖教學的風氣。這樣創新的作法，曾獲得美國華爾街日報、美國國家期刊報導，成為全球典範。

對於學習上比較吃力的學生，曾國藩常藉著解剖課的機會，以互動方式重複講解，藉由問答提醒學生思考的方向，以及如何記住知識。他深知學習需要時間，甚至是多年的重複練習，才能融會貫通，鼓勵學生只要不放棄，就會有機會。

同獲師鐸獎的新北市安溪國中教師吳俊叡，堅持輔導工作15年，曾帶著一群血氣方剛的孩子登雪山，他發現一名剛從少年觀護所出來的學生，在意自己的光頭不願配合開訓典禮儀式，吳俊叡也剃了光頭，並一路陪伴和鼓勵。他相信：「給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少。」

教育部已將師鐸獎名單上傳到「良師興國」網站，並陸續在「教育家網站」刊登得主的故事，表達對獲獎教師的感謝與鼓勵。

師鐸獎 慈濟 教師員額

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