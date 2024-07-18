拒毒反詐特展玩中學、闖關拿獎品 20日起香堤大道開展

教育部與台北市政府、內政部警政署從7月20日到28日，在台北香堤大道舉辦「拒毒反詐校園安全」特展活動，展區內容展示微電影、相關教案，民眾可以邊玩邊學習、透過闖關拿獎品。教育部也希望藉此活動，宣示建構校園、社區安全防護網，讓教育單位及警政單位協力守護校園師生安全。

「拒毒反詐校園安全」特展活動今日舉辦開幕儀式，主辦的教育部表示，這項特展集結教育部、中華電信、中國信託商業銀行、中國信託反毒教育基金會、國泰人壽、國泰產險合計六大展區，並聚焦於反毒、反詐騙、反霸凌及交通安全等多項社會議題。

開幕式以行動劇呈現性別傾向霸凌、網路霸凌等內容，教育部常務次長林騰蛟表示，教育部的特展區呈現了歷年全國反毒展覽活動的精彩片段，也展示出「我的未來我作主」微電影歷屆得獎精彩作品以及相關教案，並有校園反霸凌代言人的反霸凌專區，還結合幾個民間團體共同參與活動，活動非常精彩。

林騰蛟也期待台北市民、其他縣市民眾利用暑假期間參與，特展活動現場可以邊玩邊學習，也可以透過闖關拿獎品，一起拒毒、反詐、反霸凌，也學習交通安全常識。台北市政府表示，展區主打好玩（闖關遊戲）、好拿（兌換小禮物）、好文青（百本電子書帶回家閱讀），還有超過3000份抽獎好禮，是適合全家大小、男女老少一起參與的優質活動。

教育部指出，長久以來均與警政系統進行跨部會合作，希望藉由本次活動再次宣示共同建構校園、社區安全防護網，確保學生安全學習，免於恐懼，減少校安事件發生。另外，為了便於學生發生校安事件時能快速向警方求助，鼓勵各級學校加強推廣「警政服務APP」，對校園安全、社區聯防及學生通學更有助益，讓教育單位及警政系統協力守護校園師生安全。