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國海院高雄大數據工作坊 培育人才為海洋尋解方

中央社／ 高雄18日電

國海院17日至19日在高雄舉辦海洋大數據競賽工作坊，吸引15組高中職及11組大專院校團隊參與，盼藉活動培育人才、激發學生科研潛能，為海洋相關問題提出解方。

海洋委員會主秘劉國列表示，各團隊在初賽提案中，提出水質監測、海龜、生態系、藍碳、漁業、海洋發電、人工魚礁、海溫預測等議題，皆呼應當前海委會提出因應海洋挑戰的「三安、四海」策略。

劉國列指出，去年第一屆參賽高中生中有多人進入大學繼續學習海洋相關學科，還有高中團隊持研究成果參加國際競賽，期盼這次參賽師生展現海洋國家子民特色，以海洋科學為台爭光。

國家海洋研究院新聞稿指出，第2屆「NODASS諾大師海洋大數據競賽」工作坊17至19日在高雄市立高雄女子高級中學舉辦，為期3天工作坊訓練師生學習利用大數據分析軟體，從「國家海洋資料庫及共享平台」（National Ocean Database And Sharing System，NODASS）提出海洋問題解方。

另外與天下雜誌合作訓練學生資料視覺化，安排多場次海洋科學講座，激發學生對科學研習興趣與獨立研究潛能，培養探究與實作能力；參賽隊伍在工作坊課程後，需以海洋生態、文化、科學、能源等相關內容為題，提交競賽研究計畫，將選出高中職與大專各8組進入11月總決賽。

國海院長陳建宏表示，在初賽中有學生希望了解海洋環境鹽度、海溫、海面高度等變化及造成影響，有人對海龜擱淺原因充滿好奇，還有學員圍繞產業關注技術和解決方案，鼓勵師生透過「NODASS」系統結合其他數據推斷各種可能性。

海龜

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