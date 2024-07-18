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2024年世界數學邀請賽 台灣奪13鑽39金56銀36銅

中央社／ 吉隆坡18日專電

2024年WMI數學競賽，台灣囊獲13鑽39金56銀36銅佳績，當榮獲「世界之星」的台灣選手持國旗與參賽選手合影時，卻發生中俄選手互爭國旗曝光度卡位插曲，台灣國旗則穩如泰山。

網路流傳影片顯示，當台灣選手站在頒獎台中央，直挺挺地拿著中華民國國旗等待與參賽選手合影，身旁持五星旗的中國選手不斷調整姿勢，似乎唯恐國旗被俄羅斯選手遮住，俄羅斯選手即使國旗數度遭遮擋，也被工作人員調整到中國選手之側，但仍數度試圖將國旗擋在中國之前。台灣選手在影片中為不所動，表現超穩定。

2024年世界數學邀請賽（WMI 2024）從12日起在馬來西亞舉行為期5天賽事，台灣在參賽國家中表現最優，拿下13鑽39金56銀36銅佳績與9面優異獎，也有13名選手榮獲總成績前3%的「鑽石獎牌」（Diamond Award）。

另外，台灣選手在個別表現方面，也有6人因連續3年參賽獲金牌以上成績，拿到「傳奇獎牌」（LegendAward），目前就讀台中華盛頓中學的劉承潾榮獲台灣選手表現最優的「世界之星」（the Star of theWorld）獎牌。

WMI組委會試務長歐俊甫（Paul Ou）表示，2024年世界數學邀請賽邁入第12屆賽事，今年包括台灣、馬來西亞、印度、新加坡、越南、菲律賓、巴基斯坦、澳洲、泰國、中國、俄羅斯、烏克蘭與保加利亞、巴林、土耳其等22國參賽，從幼稚園到高中三年級共有904名選手參賽。

他指出，這項賽事每年吸引全球優秀的數學學子參賽，各國先舉辦選拔賽事，再於7月進行總決賽。今年總決賽是繼2016年後再度回到馬來西亞舉辦，地主國大馬是參賽選手最多國家，台灣排名第二。

歐俊甫認為，這項數學競賽超越國際，排除政治議題干擾，不論中國、印度、巴基斯坦、菲律賓，抑或俄羅斯與烏克蘭等國所存在的領土、邊界或海域糾紛，選手們都是和平參賽，專注於需要高度思考的數學題目。

他強調，由於這項賽事排除政治議題干擾，這也是台灣少數能在國際賽事場域中能拿中華民國國旗頒獎，對參賽的台灣選手更是與有榮焉。

也有網友在社群媒體平台臉書（Facebook）留言：「雖然不是自己小孩（獲獎），但是看到國旗在台上，還是有些感動。」

俄羅斯 國旗 馬來西亞

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