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113年師鐸獎72名獲獎者出爐 教育部9月表揚

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，為發揚尊師重道之優良傳統，選拔各教育階段優秀的教育人員，提振教師專業精神，教育部訂有「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」，並據以辦理師鐸獎選拔事宜。本報資料照片
教育部表示，為發揚尊師重道之優良傳統，選拔各教育階段優秀的教育人員，提振教師專業精神，教育部訂有「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」，並據以辦理師鐸獎選拔事宜。本報資料照片

教育部公布113年師鐸獎獲獎名單，今年共計選拔出72名獲獎者，包含國小到大學、特教學校及矯正學校教師，以及軍護人員、運動教練。獲獎教師有陪伴高關懷生登雪山的輔導主任、關注最弱勢學生的校長、把最好的訓練帶給選手的教練，獲獎者收錄於「113年師鐸獎芳名錄」，教育部將在9月辦理表揚大會。

今年度獲師鐸獎的安溪國中輔導主任吳俊叡帶領高關懷生登雪山，還為了剛從少年觀護所出來、留著一顆光頭的學生，也把自己的頭髮剃了。15年的學輔路上，吳俊叡遇到太多被視為問題的孩子，但他用創意與愛，以孩子能接受的語言陪伴這群不一樣的孩子。

苗栗農工校長謝世宗30年前擔任教師時，就協助弱勢生參加隔宿露營，30年後該生成為優秀水電行老闆，校長一通電話就到校服務到位。他總是站在最弱勢學生立場思考，搭配教育儲蓄戶補助濟助低收學生；愛心餐、二手書、制服、工讀生遴選都為了弱勢學生。

教育部說，師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，經各縣市政府及教育部相關單位受理報名初審後，依各縣市政府教師額數比例限額推薦，再由教育部邀集學者專家及社會公正人士代表組成決審小組，參酌被推薦人的課程發展與教學績效、班級經營暨學生輔導、教學領導、專業成長與服務熱忱、教育政策與法令推動、投注教育奉獻度、對社會影響度、行政合作與公共關係等遴選標準進而評選。

113年計有165名候選人，決審小組評審委員進行書面資料審查及面談，經過評選，選拔出113年師鐸獎72名獲獎者。名單中有男性41名、女性31名；校（園、院）長19名、教師50名、軍護人員1名、運動教練2名；獲獎者來自幼兒園1名、國小25名、國中15名、高中19名、大專校院10名、特殊教育學校1名及矯正學校1名。

師鐸獎獲獎人員事蹟將收錄於113年師鐸獎芳名錄，並將上傳至教育部良師興國網站（ https://excellentteacher.moe.edu.tw/ ），以及登錄於教育家網站（ https://teachersblog.edu.tw/ ）「人物故事」專區，提供民眾參閱。另為表達對獲獎教師的感謝與鼓勵，教育部預計於113年9月24日假陽明山中山樓辦理表揚大會。

師鐸獎 教師 教育部

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