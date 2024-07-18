74歲嘉市社大學員龔金山學園藝服務利他 獲全國終身學習楷模

74歲嘉義市社區大學學員龔金山，11年前從銀行協理退休，回嘉義老家，參加社大自然農法分享班，從無農耕園藝零技術經驗開始，跟隨老師學習，做中學，逾10年未間斷，推行小農市集做公益，走進校園推廣食農教育，服務利他，獲選教育部選拔的全國終身學習楷模，他說，「做園藝身體健康、很療癒、晚上很好睡！」

社大說，龔金山榮獲全國終身學習學員組特優全國第一名。自然農法分享班長龔金山獲獎事蹟：成功經營班級，凝聚團隊向心力，以身作則帶動團隊奉獻公益。成立好自然農業社及社區服務團，將所學農業知識與技能充分運用。推行周二社大小農市集，倡導從農田到餐桌的安全無毒有機。每年辦理學員自家農產品競賽，展現學習成就與效能。

龔金山說，10多年種植農產園藝作物五花八門，從易種到進階，從網外到簡易搭網，再到溫室，4年前，他向長竹里長江振章租用「長竹市民農園」5、60坪土地，搭建3個簡易小網室及10坪大的溫室。

前2次選錯小黃瓜苗品種，幾乎全掛掉，現在成功種出小黃瓜、杭菊、玫瑰花、茄子、甜美人瓜等作物，用自然農法班學習技術方法。他說，「經營農耕園藝身體健康、很療癒、晚上很好睡！我只是代表社大自然農法分享班獲獎，榮譽歸大家所有。」