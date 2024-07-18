教育部報告平價幼兒園增多 民團：幼教品質也要好

政府持續推動平價教保資源，教育部指出，今年8月平價就學名額將破50萬名，對於公共化仍有不足的地區，將協助地方政府持續興建。教育部長鄭英耀也請各縣市教育局處長，釋放學校閒置空間給企業設置教保設施，解決員工托育問題。民團則呼籲，不能只有幼兒園班級數增加，幼教品質也要跟著提升。

全國教育局處長會議昨在宜蘭舉行，國教署組長王慧秋表示，準公共幼兒園一期契約為三學年，113學年起進入第三期程，預計共有1973園，約23.5萬名額，加上公共化幼兒園26.6萬名額，合計平價就學名額約50.1萬名，較計畫施行前，多增加31.8萬名。家長選擇機會增加，也保障幼兒及早就學權益。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，教育部所提的平價就學名額，其實是包含準公共幼兒園，在品質控管、師資把關機制上較寬鬆。全國​教保產業工會理事長郭明旭表示，去年民間團體做的統計可以看到，準公共幼兒園違規率高達三成七，數量增加品質卻欠管控。

雖然平價就學名額大增，但幼幼班（兩歲專班）仍稀缺，覃玉蓉表示，兩歲至三歲班級數不夠，目前仍是大問題，據她了解公共化幼兒園的兩歲專班甚至比私立的還要少。郭明旭則指出，準公共與公共化幼兒園仍大多集中在都會區，非都會區的公共化幼兒園仍然相當有限，也是待解問題。

針對公共化仍有不足地區，王慧秋表示，教育部將持續協助地方政府擴大量能，今年再增加250班，七年來累計增加3659班、超過8.9萬個公共化名額。昨也有教育局長提到兩歲專班設立相當重要，建議放寬設置樓層為一樓至三樓，教育部方面回應支持。

至於鼓勵企業設置教保設施，郭明旭表示，企業育兒其實早在20年前，一些學者的研究中就已經認為不是好模式，因為，如果住家附近就可以近便送托，何必要再送到公司的幼兒園。樂見企業自主設立幼兒園當員工福利，讓員工多一項選擇，但不贊成政府補助企業設置幼兒園。與其補助企業育兒，政府應該更致力於將公共化幼兒園社區化，提供家長近便的送托服務。

幼教品質與師資也是重中之重，全國幼教產業工會執行長許文菁表示，政府為了提高托育量能，要求公幼無論偏鄉市區寒暑假都要開班，就職環境變惡劣，待遇也沒提升。現場人員不僅難以休息、過勞、壓力也越來越大。

許文菁表示，教保人員才是真正能鞏固教保品質的第一線人員，呼籲政府，善待教保人員，提升教保人員的福利與權益，讓優秀的教保人員願意留在教育現場，才能真正提供穩定的教保品質。