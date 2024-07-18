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游泳課難普及／體育師：學自救 不下水肯定學不會

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍劉明岩洪敬浤／連線報導

一○八課綱訂出游泳課要有自救能力的檢核指標，部分沒游泳池或離泳池過遠的學校，推出陸域課程練習自救。專家認為，不下水的課程可提升自救的基本概念，但要搭配暑期營隊或校外泳池教學。體育教師直言，雙腳沒有懸空怎麼學習漂浮？政府應落實游泳教學，讓孩子學會游泳絕對是最佳投資。

去泳池上課勞師動眾，有學校設計模擬課程，在教室或校內操場上，教學生模擬水母漂姿勢、練習閉氣等，或全身著衣藉由器具練習仰漂等，「不下水」學游泳技能。

有學校體育組教師說，教育部設計教學模組，帶學生探討水域意外的情境問題、水域安全與自救策略等，利用團隊合作模擬演練自救技能等，不必去游泳池，在校園內就能操作，讓水域安全教育更多元。

大葉大學學務長、運動健康管理學系副教授黃娟娟說，台灣環海且溪流多，但會游泳的民眾不到五成，每年都有學生或民眾溺斃，游泳納入學校課程中，須徹底落實教學；水中自救不能只靠口頭說明，要實際下水操練，下水未必能馬上學會，沒下水肯定學不會。

黃娟娟說，訓練兩歲小孩游泳，三天就學會憋氣打水，國小學童上六堂課，多數人都可游完廿公尺；中央既然把游泳列入正式課程，應提供足夠資源，降低各校開課障礙，例如補助到游泳池的交通費或民間泳池的門票等。

中華民國游泳協會理事蔡耀叁說，學游泳或自救最好在泳池實境學習，單靠陸上學習就想學會，無異是緣木求魚；政府應寬列經費，落實游泳及救生課程。

台中教育大學體育系助理教授劉佳鎮說，學校沒泳池或不易到達，可安排推廣課程，例如水域安全宣導、陸上游泳操等，但還是要有配套課程，例如舉辦夏令營集中教學，偏鄉地區可設置簡易泳池，或到有游泳池的學校校外教學等。

游泳池 課綱 體育

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