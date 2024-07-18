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游泳課難普及／養泳池太貴 年花上百萬

聯合報／ 記者簡慧珍余采瀅劉明岩江良誠謝進盛／連線報導
大武國小游泳池，長15公尺、寬5公尺的教學泳池，開學期間除大武國小本身，也是鄰近國中及小學教學使用場地。記者尤聰光／攝影
大武國小游泳池，長15公尺、寬5公尺的教學泳池，開學期間除大武國小本身，也是鄰近國中及小學教學使用場地。記者尤聰光／攝影

全面推動游泳教學不易，除了北市，各地高中以下校園有游泳池的不多，多校異口同聲說，興建所費不貲，「養」游泳池也很貴，加上要有救生員、水電費等，單座每年估要花百萬元至數百萬元，對未來校園普設游泳池感到悲觀。

「建游泳池不難，後續養護才是大問題。」立委林宜瑾指出，台南等縣市共同面臨游泳池維修養護問題，有些縣市游泳池委外經營，不是一再流標，就是價格低到難以置信，中央要幫忙改善。

蓋一座游泳池要花多少錢？台中市霧峰國中學務主任柯俊吉說，興建成本要七、八千萬元起跳，蓋好後除定期維管，要聘救生員，經營不易，與其蓋一座泳池，不如去附近學校借場地上課較簡單。

台中市教育局推估，扣除興建成本，全額補助八座市立學校游泳池的營運經費，救生員每年六五○萬元，水電及水質維護費二七○萬元，平均每座每年花一一五萬元。

記者訪查彰化縣最小的學校游泳池，每年開銷約一九七萬元；游泳池較大的學校，每年總開銷上看四百萬元。彰化曾有學校不堪負荷，賣門票貼補，結果遭國稅局認為有營利嫌疑，最後改由家長會「承包」解套。

教師說，校外游泳教學勞師動眾、安排很費工，以台中市霧峰國中為例，兩節課一百分鐘，扣除車程、換裝與集合時間，教學只剩六十分鐘。彰化縣芬園鄉文德國小在八卦山上，學生每次上游泳課，都要包遊覽車到南投草屯，每次排四堂課，實際教學只有兩堂。校長李政穎說，游泳課安排大費周章，但學生從漂浮、換氣到游完廿公尺，幾乎人人達標。

離海邊不到三百公尺的彰化縣芳苑國小因為離游泳池太遠，也不能去海邊學游泳，校方只好放棄游泳教學。南投縣教育處長王淑玲說，縣府補助八成經費推動游泳教學，目前開課率八成，五所仁愛、信義山區的偏遠學校沒游泳池，縣府補助購買體驗池，利用簡易設備教學。

台中市 游泳池

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