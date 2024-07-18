出了雙北 國中小游泳課難普及

游泳教學雖列入一○八課綱，但各地國中小游泳課未落實，全台有三成學校沒上游泳課，僅雙北實施率達百分之百，桃園七成、台中六成七、台南甚至未達五成。專家表示，學校養游泳池花費高，沒泳池的學校要校外教學勞師動眾，都是教學障礙。

立委羅廷瑋表示，他將要求體育署寬列預算補助地方，不應剝奪學生上游泳課的權利；他強調游泳課要學自救，與一般運動不同，須加強推廣，目前的ＫＰＩ每學期上六堂課、下水不得少於五十分鐘，根本連學會游泳都有困難，體育署應提高教學時數，並編列預算補助各縣市。

改到民間泳池上課 全要自費

彰化縣芬園鄉文德國小學生須搭遊覽車到南投草屯上游泳課。家長說，校內無游泳池，只能去民間游泳池上課，要付門票、交通費等，十堂課收二千元，採自願報名，他同意繳錢，但政府應保證國民教育受教權平等，學校沒有泳池就得多花錢，有違受教權平等初衷，偏遠地區孩子又該怎麼學游泳？

台灣四面環海，但海洋大學曾調查發現，全台會游泳人口僅四成四；教育部規定高中以下學校都建議上游泳課，目前各校多排在天氣較暖的五、六月或九、十月上課；部分學校有溫水游泳池，甚至三月就能上課。

北市公立高中以下學校有游泳池的約占五成四，新北市則僅占一成四，無泳池學校會到鄰近有泳池的學校上課。新北市教育局表示，每年編列五千萬元補助游泳教學，雙北課程實施率皆達百分之百。

走出雙北，游泳課實施率就下降，桃園市二九七校僅十九校有游泳池，今年有二○五校開游泳課，約占七成；台中市開課學校占六成七，仍有近百校未開課。

六都以台南開課情況最差，二七四校僅廿一校有游泳池，有一三五校申請開課，實施率百分之四十九，不到五成。

人口最多縣的彰化縣二一二校僅六校有游泳池，今年開課率五成九。縣府教育處表示，過去中央補助游泳教學經費八成，但疫情期間實施率低，近兩年補助降為五成，縣府每年須自籌五、六百萬元。

體育老師說，沒游泳池要教學很不容易，為解決路程問題，學校須調課把兩節課排在一起，還得搞定交通、泳池與家長同意，考驗老師的熱情與耐心，很多人覺得麻煩就打退堂鼓。

台中教育大學體育系助理教授劉佳鎮說，政府應盤點各地資源，讓各校在十五分鐘車程內抵達游泳池，偏遠地區可辦暑期營隊、校外教學，或利用簡易泳池教學。

體育署：整合資源 擴大範圍

全台四千一百多校僅四一七座游泳池，多集中雙北和高雄，游泳課程難以普及。體育署坦承現行游泳與自救課程，仍有部分區域受限於游泳池資源，寄望透過整合資源，擴大游泳與自救課程的實施範圍，增加受益學校及學生。

體育署表示，已訂定「整合游泳資源實施游泳與自救教學參考作業方式」，國小到國高中都至少連續實施十節，由校方適時調整課程，每次以完整的半天為原則，讓游泳課程有連貫性。