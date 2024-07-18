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平價幼兒教保 突破50萬名額
教育部力推平價教保，今年八月就學名額將破五十萬名，教育部長鄭英耀昨呼籲各縣市教育局處長，釋放學校閒置空間給企業設置教保設施，解決員工托育問題；不過民團直言，幼教品質也要跟著提升。
國教署組長王慧秋表示，準公共幼兒園一一三學年起預計共一九七三園，約廿三點五萬名額，加上公共化幼兒園廿六點六萬名額，合計平價就學名額約五十點一萬名，將持續協助地方政府擴大量能，今年再增加二五○班。
婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，教育部名額是包含準公幼，然而準公幼在品質控管、師資把關機制上都較寬鬆。全國教保產業工會理事長郭明旭也說，去年民間團體統計，準公共幼兒園違規率高達三成七，顯然數量增加，品質卻欠管控。
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