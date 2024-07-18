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校園改善師生比 地方討補助
特殊教育法、學生輔導法近日修法，擬大幅增補人力、改善師生比，以解決教學現場人力不足的問題。不過，地方教育局反映，指因應特教老師的增補，每年需增加二點四億元預算，負擔重。教育部表示會協助，增補過程中也將確保師培的質量。
台南市教育長鄭新輝昨在全國教育局處長會議中表示，地方政府在特教部分有「巧婦難為無米之炊」的痛，日前立法院通過特教法修法，五年內特教師生比，國中降到一比八、國小一比十，幼兒園到一二○年要降到一比十五，因此各縣市都忙著招考特教老師。
鄭新輝說，南市教育局盤點後，估計全部達標要增加三百位特教老師，每人每年預算約七、八十萬元，總共二點四億元，預算負擔重，因此希望教育部能在財政上給予地方政府補助，也希望放寬期程，否則若未達標要扣減一般性補助款的評比，地方政府壓力很大。
此外，學生輔導法正在修法，擬提高學校輔導老師配置，全台國小提前到一一六學年增補二○八八人。台東縣教育處長蔡美瑤表示，台東縣多為六班以下小校，按照目前教育部逐年配置的基準，得到一一八年才能建置，且一口氣要增六十四位，有難行之處。
教育部長鄭英耀表示，有這麼多老師要到位並不容易，針對專業輔導人員的聘任會盡快協助，特別是台東等偏鄉師資延攬不易，會在經費上優先支持。
教育部師藝司長武曉霞說，正在盤點輔導師資的師培，會透過多元培育模式、公費生等管道，讓師培質量皆到位。
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