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從小到大都唸錯？教育部網站曝「噢」發音 網友傻眼：差太遠
不少字被誤唸久了，原有的讀音可能就被忘光了，甚至還會被認為是錯的。有一名網友發現打字的時候，竟然打不出「噢」，事後才知道這個字根本不唸「哦」的音，讓他相當傻眼。
原PO在PTT發文表示，本來要打「噢」這個字，但怎麼打都打不出來，後來他查詢教育部重編國語辭典修訂本網站，才發現「噢」不唸「哦」，而是唸「ㄩˇ」，讓他驚訝地說「難道我國文都白學了嗎？第一次知道『噢』怎麼念」。
貼文讓其他人看傻眼，「好喔」、「好噢」、「至少也要ㄠ吧，ㄛ根本差太遠」、「也沒啥用了吧，同『吔』，被『耶』取代」；還有網友發現其實打「ㄡˋ」，也能夠打得出「噢」這個字。
對於讀音的爭議，之前也有人發現大家很常用的「早上」，在教育部的重編國語辭典修訂本網站裡標註的竟然是「ㄗㄠˇ ˙ㄕㄤ」，而不是「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ」，同樣引發不少討論，事後國教院解釋，重編國語辭典修訂本是呈現為研究利用而保留的早期口語讀音。
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