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沖繩西原高校行進樂隊抵台 師生高喊台灣我來了

中央社／ 桃園機場17日電

受中華文化總會邀請來台，參與2024總統府音樂會演出的日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊，今天中午搭機抵台，師生們興奮高喊「台灣我來了」，也想品嚐小籠包與珍珠奶茶。

由總統府及文總主辦的「2024總統府音樂會－自由之力」20日晚間7時將於兩廳院藝文廣場登場，西原高等學校行進樂隊71名師生，今天中午12時4分搭乘中華航空CI121班機抵台，學生們穿著亮眼的紫色制服外套，下機後立即展現親和力，除了和接機人員親切的打招呼，並在合照時高喊「台灣我來了」，興奮之情溢於言表。

文總副秘書長黃竫蕙接受媒體聯訪表示，2024年總統府音樂會-自由之力，預計在20日晚上舉行，今年文總特地邀請沖繩西原高校行進樂隊來台演出。這幾年台灣在國際間日益受重視，也有很多國外友人來台，當然在節目的安排上也要與世界接軌，去年總統府音樂會就邀請了日本歌手一青窈，以及民主陣線立陶宛人聲合唱團來台灣演出。

黃竫蕙說，今年特地邀請西原高校行進樂隊來台參與，希望藉由青春活力為奧運選手加油，展現台日友情，除參與20日晚上總統府音樂會演出外，19日及20日早上，西原高校也將分別於台北101大樓及圓山大飯店快閃表演，民眾可以把握機會先睹為快。

西原高校教務主任新垣成美透過翻譯表示，學校覺得很感激，沒想到這麼受歡迎，因為有些學生是首次出國，所以每件事情都非常新鮮，尤其這次受邀前往總統府，對師生們是非常開心且期待的事，西原高校行進樂隊這次用沖繩的曲子演出，但為了讓台灣民眾更容易了解體驗，所以師生們有特別設計一些小動作要呈現給觀眾。

西原高校行進樂隊代表受訪學生仲里說，雖然有點緊張，但是看到大家熱情的迎接非常感動，她認為西原高校行進樂隊和京都橘高等學校演出方式不同，橘高校的動作是非常大且很有感動性，但西原高校是放入沖繩傳統色彩在裡頭，這是雙方最大的不同。這次來台灣最想去總統府外，也想品嚐小籠包及珍珠奶茶。

文總指出，西原高校行進樂隊曾獲荷蘭WMC世界音樂大賽冠軍，也5次奪下日本全國行進樂隊大賽第1名，17日抵台提前為演出彩排，預計21日搭機離台，詳細演出資訊將於文總社群公布。

總統府 音樂會 高校

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