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準公幼再增250班 教長向學校喊話：閒置空間釋放給企業

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113年度全國教育局處長會議在宜蘭舉行，會中談及今年8月平價就學名額將破50萬名。記者李芯／攝影
113年度全國教育局處長會議在宜蘭舉行，會中談及今年8月平價就學名額將破50萬名。記者李芯／攝影

政府推動公共化及準公共幼兒園，今年8月平價就學名額將破50萬名，對於公共化仍有不足的地區，教育部協助地方政府興建公共化幼兒園，總計補助興建134園。教育部長鄭英耀也請各縣市教育局處長，釋放學校預定地的閒置空間給企業，解決員工托育問題。

113年度全國教育局處長會議在宜蘭舉行，會議上國教署組長王慧秋報告，今年8月平價就學名額將超過50萬名，較計畫施行前多增加31.8萬個名額。王慧秋說明，準公共幼兒園一期契約為3學年，113學年起進入第3期程，地方政府已完成續約作業，新申請園陸續完成簽約，預計1973園共約23.5萬名，加上公共化幼兒園共約26.6萬名，合計平價就學名額約50.1萬名，家長選擇機會增加，也能保障幼兒及早就學權益。

針對公共化仍有不足地區，王慧秋表示，教育部將持續協助地方政府擴大量能，今年再增加250班，7年來累計增加3659班、超過8.9萬個公共化名額。

為了協助地方政府解決學校既有空間不足的困境，教育部爭取前瞻基礎建設特別預算，並透過少子女化計畫年度預算，協助地方政府興建公共化幼兒園，計補助興建134園，包含公立63園、非營利71園。為了讓園舍興建工程順利展開，訂定各園里程碑，列管工程進度；工程落後者，則派員實地訪查，了解問題、解決問題。

教育部長鄭英耀也在會議上請各縣市教育局處長，如果學校預定地有閒置空間可以釋放出來給企業，解決員工托育問題，也協助提升生育率。

幼兒園 教育局 教育部

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