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竹市教育處長林立生傳監院糾正多次 議員籲換人

中央社／ 新竹市17日電
據傳新竹市教育處長林立生（圖）在擔任嘉義市教育處長任內，單位曾3度遭監察院糾正。圖／取自嘉義市政府網站
據傳新竹市教育處長林立生（圖）在擔任嘉義市教育處長任內，單位曾3度遭監察院糾正。圖／取自嘉義市政府網站

媒體報導，新竹市教育處長林立生在擔任嘉義市教育處長任內，單位曾3度遭監察院糾正，他還曾對其中1案遭霸凌而輕生代理教師的家屬咆哮。竹市議員對此指出，林立生不適任。

對此，新竹市政府官員向中央社記者表示，林立生已於7月12日到任新竹市府教育處長。另外，林立生透過文字資訊指出，教育行政在實踐教育目的的歷程經緯萬端，他尊重各界批評指教，未來會用「新竹好學」的政績證明。

針對林立生擔任嘉義市教育處長時單位曾3度遭監察院糾正，截至記者截稿前，竹市府、林立生皆未回應。

「鏡週刊」報導指出，林立生任職嘉義市教育處長期間，單位曾3度遭監察院糾正，包括嘉義市某國中生遭校園霸凌及師長不當體罰、某國中師生互毆衝突，以及1名國小代理老師被校長霸凌輕生，監察院調查後認為3案均有明顯疏失。

其中，有關國小代理老師被校長霸凌輕生案，死者家屬曾向林立生詢問調查結果時，竟遭林立生咆哮，家屬提供錄音檔證實林立生的情緒控管問題，家屬無法接受林立生重返教育行政界，呼籲新竹市長高虹安三思，也請林立生知所進退。

民進黨竹市議員楊玲宜今天向中央社記者表示，看到媒體報導後，她認為這樣的人事決定對竹市人並非福祉，且是所託非人，高虹安應適才適用，不要用「沒魚蝦也好」（台語）的心態敷衍市政，更應正視家屬的心聲。

民進黨竹市議員劉崇顯指出，高虹安在決定任用林立生時是否掌握相關爭議案件的處理情形，以及林立生離開嘉義市政府的原因是否與這些案件有關，這些都是林立生是否適任的考量指標，高虹安應清楚地向新竹市民交代。

時代力量竹市議員林彥甫表示，教育需要大量溝通協調，並做孩子榜樣，從林立生處理校園職場霸凌的事件來看，嚴重懷疑其是否能勝任新竹市教育處長，高虹安應再次評估此人事任命。

嘉義 監察院 高虹安

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