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教保違法頻傳…南市防風險 首創幼兒園自主風險管理檢核表

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局訂定「教保服務機構自主風險管理檢核表」，確保幼兒安全、注重教保人員身心狀況，讓家長安心。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局訂定「教保服務機構自主風險管理檢核表」，確保幼兒安全、注重教保人員身心狀況，讓家長安心。記者鄭惠仁／攝影

近來國內發生多起教保服務人員違法事件，台南市教育局為加強幼兒園內部自我管控及風險意識，創新訂定「教保服務機構自主風險管理檢核表」，已通函全市各公私立幼兒園全面落實，各園負責人或園長應定期自我檢核並即時修正，確保幼兒安全、注重教保人員身心狀況，讓家長安心。

自主風險管理檢核表分成幼兒保護、衛生保健、園舍安全3面向，每個面向再細分平時管理、覺察辨識2大項，總計24項次重要檢核內容。

市長黃偉哲強調，虐童及體罰零容忍是市府既定政策，為確保幼兒能在友善安全環境中成長，訂定自主風險管理檢核表，落實園方平時自主檢核，以提高主動察覺及預防違法事件發生能力，降低危害風險並提高幼兒保護機制。

依檢核事項內容，各園應定期宣導教職員不得對幼兒有不當管教或體罰等行為，也要求各園應主動覺察幼兒表現有無異狀，以利即時掌控依法通報並連繫家長說明後續處遇方式，強化親師溝通。

教育局長鄭新輝指出，風險管理自我檢核表係依據幼照法、教保服務人員條例、南市幼兒園託藥5步驟、各項兒保重要議題及曾發生的違法事件所制定，24項次檢核內容採操作型定義敘寫，明確指導各園應執行事項，簡化各園行政負擔並有助於協助各園強化自我監控及回饋管理能力，即時檢核應改進事項，確實紀錄符合及未符合狀況，以及早發現並立即處理可能存在的風險。

此檢核表也納入關懷教保服務人員項目，包括園方應主動覺察園內老師是否有情緒低落、失控或表示工作不堪負荷情形，適時提供關懷並協助轉介申請諮商輔導服務；為讓各園了解如何善用檢核表，教育局未來也會辦理說明會，並組成「檢核諮詢輔導小組」，給予各園電話諮詢服務。

教育局籲請幼兒園應每2周自我檢核一次，並專卷保存3年，遇有異常，機敏處理並和家長保持溝通順暢，建立親師信賴感與品牌信譽。

幼兒園 教育局 風險

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