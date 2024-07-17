鄭英耀邀教育首長開放校園 提供空間給社區運動、交流

教育部長鄭英耀邀集各縣市教育首長簽處「校園開放」宣言，他指出教育資源來自納稅人繳的稅金，盼能開放校園空間供社區民眾使用，部分場館有開冷氣，也會尊重各校收費規劃。

鄭英耀今日在113年全國教育局（處）長會議中，邀請各縣市首長簽下「校園開放」宣言書，表示願意推動學校開放校園，提供社區民眾校園活動環境、運動設施以及學校相關公共資源，形塑學校與社區共為一體。也鼓勵社區民眾協助學校校務發展，增進學校與社區交流共榮，實踐學校社區化、社區學校化的理念。

鄭英耀表示，校園開放指的是在不影響正常教學運作的情況下，如星期六、日及放學後時段，把校園開放給民眾。學校是社區重要的文化、教育場域，除了人才培育，學校的教育資源也是來自納稅人繳的稅金，所以希望學校能開放讓社會大眾共同使用空間。至於各縣市部分場館有開冷氣，鄭英耀表示，基於使用者付費原則，本來就有收費的規劃，會尊重各校運作。

鄭英耀表示，更多人使用校園空間也會比較安全，教育部先前就鼓勵各縣市把圖書館搬到一樓，周末社區就會有非常多志工帶著社區民眾、青少年組織讀書會。他也期待，民眾、青少年能透過定期運動，維持良好的身體健康，而校園場域的開放在其中扮演重要角色，希望連學校警衛室都能放置籃球，讓民眾拿了就去運動、離開學校時再繳回。