北市幼兒園性侵案 鄭英耀：未來會讓處理機制更加周全

台北市某私立幼兒園負責人、園長之子毛姓教保員疑似性侵害、性騷擾10多名幼童，後續證實家長早有陳情，但因相關法規而無法公布教保員姓名和園所名稱。教育部長鄭英耀表示，沒有人願意發生這樣的事情，未來會讓處理機制更加周全，從中央到地方一起努力。

監委昨公布台北市幼兒園疑似性侵案的事發幼兒園名稱為「私立培諾米達信義幼兒園」，涉案教保員姓名則為毛畯珅。外界質疑，由於媒體在報導時須去識別化，導致1、2年前有家長陳情後，嫌犯還有加害機會。

今日接受媒體聯訪時被問到此事，總是態度和善、行事優雅的鄭英耀藏不住氣憤，強調和大家的心情都一樣，希望記取教訓，不要再讓事件發生。中央政府會更積極維護兒童權益，讓下一代有更好的發展空間。

鄭英耀指出，對於兒少權益的維護是無庸置疑的，沒有人願意發生這樣的事情，也對此感到遺憾。並希望能夠記取教訓，未來讓處理機制更加周全，一方面保護受害者，另一方面懲處違法者或能限制其行為，從中央到地方會一起努力。