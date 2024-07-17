平價教保名額將突破50萬 7成公幼師生比改善達標

政府推動「0到6歲國家一起養」，教育部今天指出，平價教保名額將超過50萬名，實質降低育兒費用。師生比改善部分，目前已有約7成公共化幼兒園達標。

教育部今天在宜蘭縣舉辦民國113年度全國教育局處長會議，國民及學前教育署組長王慧秋報告少子女化對策現階段成果。從107年推動至今，預計今年8月平價（公立、非營利及準公共）就學名額將超過50萬名，較政策施行前，增加31.8萬名，2到5歲幼兒就學率達到82%，創下新高。

王慧秋表示，針對公共化仍有不足的地區，將持續協助地方政府擴大量能，也會持續鼓勵公部門單位，設置員工子女非營利幼兒園或職場教保中心。

教育部長鄭英耀呼籲各縣市要更大膽點，如果企業願意投資設置幼兒園，學校多餘空間可考慮釋放出來，協助企業盡社會責任，「對年輕人有更大支持，他才願意生小孩」。

另外，教育部規劃將幼兒園師生比，逐步改善到1比12（原本為1比15）。根據教育部統計，已有約7成公共化幼兒園達成，準公共幼兒園則是將師生比納為合作要件，規劃113學年為整備年，115學年達成目標。至於一般私幼，則尊重園方意願，以鼓勵方式取代強制。

會議中，桃園市教育局長劉仲成提到，現行規定幼兒園歇業只須2個月前向政府申請，但現在很多幼兒園3月、4月就開始招生，家長如果6月才被通知孩子的幼兒園8月要關閉，恐怕很難找到替代園所，建議改成須6個月前申請。鄭英耀當場表示，劉仲成說的有道理，會在後續法令修正時提供支持。