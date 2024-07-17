校園安檢太嚴謹？ 學特司長解釋「拒絕受檢」處理流程

因應近年接連發生的校安事件，教育部今年2月公布校園安全檢查手冊，有部分學校反應內容太嚴謹、擔心學生不願接受檢查怎麼辦？對此，教育部學特司長吳林輝今受訪時解釋，處理嚴謹是為確保學生人權，若學生拒絕檢查，可按照SOP先和學生溝通、請家長，若真的處理不來，不排除請警方協助。

去年新北割頸案發生後，校安事件引發社會關注，教育部2月公布校園安全檢查手冊，詳細規範校園安全檢查流程。吳林輝表示，為確保學生隱私和人權，要求處理時盡可能做到嚴謹，手冊對於檢查前、中、後流程有很多注意事項。部分學校反應內容複雜、操作不易，尤其狀況比較單純的學校，會希望能用更簡單的方式操作，但相對風險高的學校，就會覺得手冊設想周到，無論是器材、工具、錄影都有提醒。

舉例來說，手冊規範安全檢查時不可用私人手機錄影，而是要用公務機，有學校認為太嚴謹。吳林輝解釋，考慮資安問題應盡可能使用公務機，若真的不方便，不是不行使用私人手機，而是要在檔案移轉、刪除上做好妥善的影片管理。

學特司從手冊2月實施至今，廣泛蒐集各校的疑問，集結成23個問題做謹慎的討論，最後將詳細Q&A公布在網站。有教團認為安全檢查流程過度傾向學權，擔心如果懷疑學生有危險物品、學生又不願意接受檢查，該怎麼辦？

吳林輝說，這項問題也包含在Q&A內，處理時首要原則是不要和學生發生太直接的衝突，先安撫學生情緒。但若相關情資顯示有危險性存在，不能不檢查，就得和學生在非公開場合、較為隱私的空間溝通討論。

若溝通後孩子還是堅持不給老師檢查，吳林輝也不贊成學校直接動手，而是聯絡家長協助溝通處理，如果家長也不願意，且確實有危險性，不排除請警方協助。吳林輝說，在校園安全防護網絡中，學校與所在地轄區派出所都有簽署警力支援協議書，學校一定是在處理不來時才通報。