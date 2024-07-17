快訊

江坤俊捲性騷風波！鄭凱云前同事揭「其實他是不能認錯」內幕

川普遇襲後共和黨全代會維安緊繃 一持槍被捕一遭警擊斃

日本旅遊遇闌尾炎！台人「1原因」被醫院拒收 靠駐大阪辦事處撿回一命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

校園安檢太嚴謹？ 學特司長解釋「拒絕受檢」處理流程

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
學特司長吳林輝出席113年度全國教育局（處）長會議，談校園安全檢查手冊的執行狀況。記者李芯／攝影
學特司長吳林輝出席113年度全國教育局（處）長會議，談校園安全檢查手冊的執行狀況。記者李芯／攝影

因應近年接連發生的校安事件，教育部今年2月公布校園安全檢查手冊，有部分學校反應內容太嚴謹、擔心學生不願接受檢查怎麼辦？對此，教育部學特司長吳林輝今受訪時解釋，處理嚴謹是為確保學生人權，若學生拒絕檢查，可按照SOP先和學生溝通、請家長，若真的處理不來，不排除請警方協助。

去年新北割頸案發生後，校安事件引發社會關注，教育部2月公布校園安全檢查手冊，詳細規範校園安全檢查流程。吳林輝表示，為確保學生隱私和人權，要求處理時盡可能做到嚴謹，手冊對於檢查前、中、後流程有很多注意事項。部分學校反應內容複雜、操作不易，尤其狀況比較單純的學校，會希望能用更簡單的方式操作，但相對風險高的學校，就會覺得手冊設想周到，無論是器材、工具、錄影都有提醒。

舉例來說，手冊規範安全檢查時不可用私人手機錄影，而是要用公務機，有學校認為太嚴謹。吳林輝解釋，考慮資安問題應盡可能使用公務機，若真的不方便，不是不行使用私人手機，而是要在檔案移轉、刪除上做好妥善的影片管理。

學特司從手冊2月實施至今，廣泛蒐集各校的疑問，集結成23個問題做謹慎的討論，最後將詳細Q&A公布在網站。有教團認為安全檢查流程過度傾向學權，擔心如果懷疑學生有危險物品、學生又不願意接受檢查，該怎麼辦？

吳林輝說，這項問題也包含在Q&A內，處理時首要原則是不要和學生發生太直接的衝突，先安撫學生情緒。但若相關情資顯示有危險性存在，不能不檢查，就得和學生在非公開場合、較為隱私的空間溝通討論。

若溝通後孩子還是堅持不給老師檢查，吳林輝也不贊成學校直接動手，而是聯絡家長協助溝通處理，如果家長也不願意，且確實有危險性，不排除請警方協助。吳林輝說，在校園安全防護網絡中，學校與所在地轄區派出所都有簽署警力支援協議書，學校一定是在處理不來時才通報。

教育部 校園安全

延伸閱讀

「班班喝鮮奶」預計9月開跑 教育部：是否喝保久乳看各校保存環境

監委紀惠容：教育部應設性平案男性申訴管道

獨／歷年最多！玉山、青年學者計畫通過55件 3人獲加薪500萬

國小「班班有鮮奶」教育部估9月上路 未來常態性實施、國中再評估

相關新聞

玉山計畫55件新高 3人加薪500萬

教育部自二○一八年起開辦玉山計畫，提供具國際競爭力的教授薪資待遇，以吸引國際頂尖人才來台任教。最新一期、二○二四年，共十...

校園安檢太嚴謹？ 學特司長解釋「拒絕受檢」處理流程

因應近年接連發生的校安事件，教育部今年2月公布校園安全檢查手冊，有部分學校反應內容太嚴謹、擔心學生不願接受檢查怎麼辦？對...

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

暑假到來，也意味著新學年即將展開，不少家長關心家中小孩在校的大小事，聯合新聞網為讀者整理2024至2025年最新的學校行事曆...

教長重申「沒有118課綱」 課綱調整納資訊素養、生成式AI

教育部新團隊上任後就宣示不會有118課綱，僅會在現有108課綱進行調整。教育部長鄭英耀今日表示，課綱調整會融入資訊素養、...

教團：只引進個人 如放高空煙火

今年玉山學者總計五十五件，創下計畫開辦以來新高，不過教育團體指出，教育部多認為只要把學者一人放入群體中，台灣的學術就會因...

少子化卻鬧高中荒？竹苗家長怨「學校數太少」 國教署：未來將增49班

竹苗地區學生家長長期反應高中學校數少、盼能增班設校，對此，教育部長鄭英耀今日表示，113學年已經針對5所學校增加5班，教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。