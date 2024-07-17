教團：只引進個人 如放高空煙火

今年玉山學者總計五十五件，創下計畫開辦以來新高，不過教育團體指出，教育部多認為只要把學者一人放入群體中，台灣的學術就會因此提升，但學者一人的成功，背後有賴於完整的學術環境和組織文化，只引進單獨個人，如同放高空煙火。

高教工會理事長周平表示，以學科社群、學術發展觀之，玉山學者或青年學者多是錦上添花、獎勵個人，但卻忽略個人成就背後是有一整個學術環境、網絡、團隊的支持，只引進個人很難提升台灣整體學術水準，如同放高空煙火，但可惜「煙花易冷」。

周平指出，玉山計畫邏輯是認為把人引介到台灣，國內學術環就會提升，希望海歸學者來帶動學術研究，但台灣學術界問題在於優秀的年輕學者很多處於非典型雇用，國際期刊引用數不高，可見體制並未鼓勵學者真正追求原創性。

不具名頂大學者反映，國內長年以來基礎科研經費未顯著提升，比不上已開發國家，「要頂級的人來，也要有配得上的環境。」缺乏研究舞台，又要頂尖學者放下現有的研究成果，正值研究高峰期的學者會再三考慮。

但陽明交大研發長蔡金吾認為，「沒有這麼糟」。很多外籍玉山學者認識不少該領域中生代教授，多會幫忙台灣學校與外國機構牽線，預期真的有效益，學校才會提出申請。