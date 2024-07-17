玉山計畫55件新高 3人加薪500萬

教育部自二○一八年起開辦玉山計畫，提供具國際競爭力的教授薪資待遇，以吸引國際頂尖人才來台任教。最新一期、二○二四年，共十二校通過審議，其中玉山學者通過廿三件、玉山青年學者卅二件，總計五十五件，為計畫開辦以來通過件數最高的一年，更有高達三人獲得最高外加年薪五百萬。

本報掌握，教育部核定今年大專校院玉山學者、青年學者計畫，申請案總計一二一件，其中四十四件為玉山學者、七十七件為青年學者，最終通過五十五件，另有國際優秀人才六件，學校包括台大、清大、陽明交大、成大、台師大等校。

根據教育部規定，玉山學者可獲外加年薪三百至五百萬元，聘任三年為一期；青年學者外加年薪五十至一五○萬，五年一期。教育部表示，獲外加五百萬元玉山學者共三位、獲核一五○萬元的青年學者則有四位。

但學者即便通過審議，最終仍可能因已至他國任職、家庭因素，或薪資待遇不如預期等原因，放棄來台，因此歷來實際聘任數和通過數略有落差。

為此，教育部表示，學校現行可運用高教深耕計畫等補助款發給教師彈性薪資，預計一一三學年起增列六億元，放寬加碼補助彈性薪資適用對象、提高補助額。

台大研發長吳忠幟指出，今年獲核定玉山學者、青年學者逾十五位，遍布理工、生醫農和人社領域，其中不少是第一期屆滿後再續期的青年學者。學校會協助優秀青年學者爭取續期，「畢竟十年磨練才會成為一方人物。」

陽明交大研發長蔡金吾則說，青年學者多不會五年一到就放下研究換學校，會由學校協助續期，以陽明交大為例，青年學者一項還是很有幫助，能促使在國外求學、考慮到國外知名大學任教的年輕教師回台任職。

台師大副研發長林政宏表示，今年獲核定一位玉山學者，評估學校量體也會影響排序，未來核定人數、實際聘任數也是要再努力之處。