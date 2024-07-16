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玉山學者計畫核定數創新高 教團評：只引進個人「如放高空煙火」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部公告最新一期2024年玉山學者、青年學者核定件數，今年總計55件創下計畫開辦以來新高。圖／聯合報系資料照片
教育部公告最新一期2024年玉山學者、青年學者核定件數，今年總計55件創下計畫開辦以來新高。圖／聯合報系資料照片

教育部公告最新一期2024年玉山學者、青年學者核定件數，今年總計55件創下計畫開辦以來新高。但教育團體指出，教育部多認為只要把學者一人放入群體中，台灣的學術就會因此提升，但學者一人的成功，背後有賴於完整的學術環境和組織文化，只引進單獨個人如同放高空煙火。

高教工會理事長周平表示，以學科社群、學術發展觀之，玉山學者或青年學者多是錦上添花、獎勵個人，但卻忽略個人成就背後是有一整個學術環境、網絡、團隊的支持，只引進個人很難提升台灣整體學術水準，如同放高空煙火，但可惜「煙花易冷」。

周平指出，玉山學者計畫的邏輯是認為把人引介到台灣，國內的學術環就會提升，亦或者希望海外歸國學者來帶動台灣的學術研究，但台灣學術界問題在於優秀的年輕學者很多處於非典型雇用、惡劣的勞動條件之下；再者，國內習慣套用西方學術制度，鼓勵學者論文登上國際期刊，以此獲取、發放獎勵，但實則引用數卻不高，可見體制並未鼓勵學者真正追求原創性，才是當務之急。

也有不具名的頂大學者反應，教授薪資多寡非絕對因素，而是國內長年以來基礎科研經費未顯著提升，比不上已開發國家，「要頂級的人來，也要有配得上的環境。」缺乏研究舞台又要頂尖學者放下現有的研究成果，正值研究高峰期的學者多會再三考慮，或最後多變成台灣學校犒賞長年以來的合作對象。

陽明交大研發長蔡金吾則談到，「沒有這麼糟。」很多外籍玉山學者多會認識不少該領域中生代教授，多會幫忙台灣學校與外國機構牽線，預期真正有效益，學校才會提出申請。

教育部 玉山計畫 青年

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