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教長重申「沒有118課綱」 課綱調整納資訊素養、生成式AI

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
113年度全國教育局（處）長會議在宜蘭縣舉行，鄭英耀（左二）在會議致詞時再度重申「沒有118課綱」。記者李芯／攝影
113年度全國教育局（處）長會議在宜蘭縣舉行，鄭英耀（左二）在會議致詞時再度重申「沒有118課綱」。記者李芯／攝影

教育部新團隊上任後就宣示不會有118課綱，僅會在現有108課綱進行調整。教育部長鄭英耀今日表示，課綱調整會融入資訊素養、生成式AI等議題，並更加重視海洋教育。雙語教育部分，則會考量如何建構日常生活學習環境，或採行分組教學因材施教。

113年度全國教育局（處）長會議在宜蘭縣舉行，鄭英耀在會議致詞時再度重申「沒有118課綱」，課綱未規定10年一修，108課綱到現在第6年，應該好好按照既有課綱落實人才培育。國教院長鄭淵全在下午會議後接受媒體聯訪時說明，修課綱的基調是延續108課綱，再稍微做調整，局部微調並不會影響整部課綱的方向，其中包含科技領域納入AI內容，以及讓數位學習配合各領域學習。

鄭英耀表示，包含資訊素養、ChatGPT、生成式AI等議題在內，盼能透過教師增能融入新的產業、科技、知識。另外，海洋教育也將是著重的方向，過去較少海洋本科系師資投入中小學，未來希望能引進大學能量，提升中小學教師海洋教育知能。

「簡單來講，課綱不會修改，但課程內容、教學內容會與時俱進」，鄭英耀也說明，根據國民教育法的規定，內部有在討論英文、數學等科可實施分級、分組教學，在國中一年級時入學就評估英語能力，也會構思如何建構不同的輔導機制，讓老師因材施教、學生能力有所提升。

雙語教育方面，鄭英耀表示，盼能結合學校彈性課程時間的學習，連結社區建構中小學日常的學習環境，例如在牙醫診所用英文預約、在麥當勞用英文點餐等等。

108課綱 ChatGPT 小學 鄭英耀 雙語教育

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