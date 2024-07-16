少子化卻鬧高中荒？竹苗家長怨「學校數太少」 國教署：未來將增49班

竹苗地區學生家長長期反應高中學校數少、盼能增班設校，對此，教育部長鄭英耀今日表示，113學年已經針對5所學校增加5班，教育部會給予學校硬體、教室等適當支持。國教署也指出，到116年總共會增加49班，將會每半年盤點，因應竹苗地區學生人數增加的現況。

新竹科學園區帶動竹苗地區人口移入，增班設校難跟上持續上升的學生人數，且升高中免試入學日前放榜，學生及家長反應學校數太少、第一志願窄門更窄，許多孩子還得通勤到北北基唸書。

鄭英耀今日出席全國教育局（處）長會議時向媒體表示，新竹縣市、苗栗縣因高科技產業成為生活圈，尤其許多年輕人來到科學園區工作，帶來新生人口的增加。對此，116年預估會增加共將近1600位左右的高中生，國教署113學年已針對5所學校增加5班，教育部會鼓勵以增班的方式滿足升學需求，若學校現有硬體、教室不足，再給予適當的支持。

國教署說明，竹苗地區113學年增加竹科實中2班、新竹高工一班、竹北高中一班、竹南高中一班，共4校5班，署長彭富源指出，之後一直到116年總共會增加49班。其中，114年學生數相對少、116年則適逢龍年，國教署每半年會和3個縣市了解人口進出狀況，評估如何增班及因應某年度的特定狀況。雖然這是地方政府權限，但教育部會持續協助。