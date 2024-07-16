整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

暑假到來，也意味著新學年即將展開，不少家長關心家中小孩在校的大小事，聯合新聞網為讀者整理2024至2025年最新的學校行事曆，列出高中、國中小學期間重要日程，讓你用一張圖表掌握開學日、段考、休業式及升學考試，更方便為親子活動預做安排。

下表內容參考台中、台南、高雄市教育局行事曆，提醒讀者，各縣市規定不同，學期間的定期評量除了次數不同，日程也會有前後一周的彈性，由各校自行選定，確切日期仍以各級學校公布行事曆為主。

大考中心於今年6月公布114學年各項考試暫定報名及考試日期，「114學年度考試簡章」暫定8月6日上網公告與發售，實際報名及考試日期依考試簡章所定為準。

．高中英語聽力測驗第一次考試：2024年10月19日（六） ．高中英語聽力測驗第二次考試：2024年12月14日（六） ．升大學「學測」：2025年1月18日（六）至1月20日（一） ．國中教育會考：尚未公布 ．統一入學測驗：尚未公布 ．升大學「分科測驗」：2025年7月11日（五）至7月12日（六）

2024年邁入下半年，大人小孩已經沒有連假可放，家長們若有出遊等活動行程，不妨參考小孩學期間行事曆，及早為2025年到來的假期安排、規劃唷！

2024年： ．中秋節：9月17日（二），放假1天 ．國慶日：10月10日（四），放假1天 2025年： ．元旦：1月1日（三），放假1天 ．農曆春節：1月25日（六）至2月2日（日），連休9天 ．和平紀念日：2月28日（五）至3月2日（日），連休3天 ．兒童節&清明連假：4月3日（四）至4月6日（日），連休4天 ．端午節：5月30日（五）至6月1日（一），連休3天