盼牽台越交流！莫恒中獲選胡志明台灣學校校長：不讓台商、子女失去「根」

新北市立三重高中校長莫恒中獲遴選為越南胡志明市台灣學校校長，將於8月底就任。他說，台商在學校感受到鄉情、鄉愁，上任後將與台灣的學校交流，不讓台商子女失去台灣的根。

胡志明市台灣學校官網簡介，為安定旅越台商生活，解決子女教育問題，捐款募集成校，以享有與國內相同程度的正規教育機會並接軌，讓台商免除後顧之憂，以利全力經營事業，進而吸引更多台商赴越南投資。

將於三重高中退休的校長莫恒中今天表示，與胡志明市台灣學校結緣的過程，是7年前擔任新北市政府教育局課程督學期間，到台灣學校協助108課程綱要上路的準備，擬定新的課程計畫與發展，並協助舉辦4天的研習。

莫恒中說，與學校的董事為舊識，去年，這名董事希望他退休後，可前往協助校務發展。經思考後認為，自己可另有生涯規劃與挑戰，以服務當地台商子女。

莫恒中說，越南胡志明市為台灣南向政策重要根據地，許多台商攜家眷前往工作，該校為幼兒園至國小、國中、高中一貫，剛好其職場歷練都經歷過，因此今年4月獲得董事會遴選通過，為下學年度的台灣學校校長。

對未來目標，莫恒中接受中央社記者訪問時表示，盼將台灣教育經驗帶往越南，照顧好台商子弟，讓台商無後顧之憂，放心拚經濟。

他說，許多台商反映，藉由台灣學校才感受到鄉情與思念；上任後，將牽起台商學校與國內的學校交流，不讓台商與子女失去台灣的根。

莫恒中說，當地台商子女部分要回台升學，銜接台灣的教育，部分留在越南升學與照顧產業；周邊也有日本、韓國、加拿大、美國等國際學校，部分學生將往國際發展。

他說，因應學生多元發展，將形塑胡志明市台灣學校為當地有名的國際學校為目標。校內除了中、英語和越南語，還要修習第二外語。