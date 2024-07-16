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教長重申：課綱不用10年一改 資訊教育更新有共識

中央社／ 宜蘭16日電
教育部長鄭英耀。聯合報系資料照／記者李芯攝影
教育部長鄭英耀。聯合報系資料照／記者李芯攝影

教育部鄭英耀今天重申，法律沒有規定課綱每10年須大改一次，「沒有118課綱。」目前仍以108課綱為基礎，AI、資訊教育需要與時俱進則是學界共識。

過去教育部曾有每10年大修一次課綱的習慣，上一次發布是民國108年（108課綱），因此下一輪課綱預計是118年（118課綱）。然而，許多教育團體認為108課綱才上路沒多久，尤其高中學習歷程、大學考招制度都還沒穩定，不宜再大修課綱，造成社會動盪。

鄭英耀於今年5月上任後的第一次部務會報就公開表示，法律沒有明文每10年就要改一次，「118課綱事實上是不存在的。」

今天在宜蘭縣主持113年度全國教育局處長會議，鄭英耀致詞時重申，108課綱上路至今，當初勾勒的人才培育圖像並沒有改變，包括重視自主學習、互動、社會參與，以及閱讀教育、資訊素養、終身學習等。

鄭英耀認為現階段要讓家長安心，並避免增加教師的負擔，不須再大修課綱。而順應科技變遷，AI（人工智慧）、資訊知能等需要與時俱進地更新，持續給年輕學子更好的學習指導、更安全的學習環境，則已是「不驗自明」的共識。

今天教育局處長會議上，安排多所國中小分享108課綱的特色課程。例如宜蘭縣北成國小將媒體素養列為高年級的校訂課程，教導學生識別訊息真偽、網路資訊安全及詐騙防治，並進一步導入學生最喜歡的剪片、編輯、運用AI等知能，透過影像記錄及街訪，留下與樂齡長者共學、與家鄉環境的深度互動畫面。

屏東縣勝利國小考量中低年級學童多由家人接送，將校園周圍環境、安全過馬路、乘坐機車安全等列為學習重點，推動「交通安全小達人10堂課」，透過戲劇展演、闖關活動等方式，加強學童的印象。

教育部國民及學前教育署指出，每學年持續透過相關計畫，挹注超過新台幣11億元經費，支持學校發展彈性學習課程，帶領教師共同備課及教學創新，豐富學生的學習視野。

108課綱 教育部 鄭英耀

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