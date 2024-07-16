迎戰7月全國科展 新北花3個月培訓、選手認過程收穫多

為迎戰7月底全國科展，新北市教育局4月起至7月舉辦7階段培訓，內容涵蓋分科指導、口語表達、選手互相交流等。海山高中數學科選手蔡承叡、陳柏諺同學皆指出，參加科展是難得經驗，不僅訓練了口條、臨場反應及邏輯思考能力，這些訓練是參加科展受益最大的。

教育局4月25日至7月16日辦理全國科學展覽會團隊7階段培訓，培訓歷時3個多月，共27位專家老師、267位師生參與，內容涵蓋分科指導、口語表達、選手互相交流等，由多年科展指導教師諮詢，以團體戰的方式為選手迎接7月全國科展。

擔任培訓課程統籌的沙崙國小余俊樑說，規畫13年的全國科展培訓，希望選手們透過培訓獲得更多知識與經驗，享受探究的歷程，這將是最大的收穫。

竹林高中生物科選手張丞博說，當別人在休閒、玩樂與享受時，卻要窩在實驗室中辛苦的做研究，但他告訴自己保持初衷、堅持到底；同校陳世穎、張恩榮則說，科展長久的訓練都不輕鬆，師長、家人的鼓勵是他們堅持下去的動力。

海山高中數學科作品選手蔡承叡、陳柏諺同學皆說，參加科展是非常難得經驗，不僅訓練口條、臨場反應及邏輯思考能力，這些是參加科展自己受益最大的。新北高中工程學科選手張益誠、連季宏和洪睿妍則說，透過培訓課程學到了許多專業知識，像是如何使用Python數據分析等。

新北教育局說，新北市支持各級學校發展科學教育，從科學+計畫、新北科學日等活動向下紮根，以及STEAM相關科學競賽，如8月IEYI世界青少年發明展比賽、10月國科會「科普環島列車」等系列活動。