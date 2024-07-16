魯斯學人計畫2學人來台 將學華語登玉山體驗文化

台灣國際文教創新交流協會與美國亨利魯斯基金會合作，接待2名來台交流的訪問學人，在台停留1年期間，除了學華語，也會體驗在地生活，參與馬拉松路跑、攀登玉山等活動。

台灣國際文教創新交流協會今天發布新聞稿指出，美國亨利魯斯基金會由時代雜誌創辦人亨利魯斯（Henry Luce）創立，透過魯斯學人（Luce Scholar）計畫，鼓勵美國優秀青年學者到亞洲各地交流，今年有2名訪問學人來台。

2名魯斯學人日前抵台，台灣國際文教創新交流協會也安排歡迎會，與旅居台灣的外國人士交流台灣經驗；在台停留1年期間，魯斯學人除了學華語，也會瞭解台灣在國際的重要角色，深入探訪創新、永續與社會公益等領域，並體驗在地生活，參與馬拉松路跑及攀登玉山等活動，觀察台灣為環境永續與社會議題投入的努力。

台灣國際文教創新交流協會執行長洪志衛表示，非常高興獲得美國亨利魯斯基金會的信任，繼續代表台灣接待美國傑出青年學者；他也鼓勵學人把握機會學習華語，並發揮自身專長，在友善且有豐富文化氛圍的台灣，增進台灣與美國的學術與文化交流。