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代理師輕生 立委：濫權​校長坐領高薪

聯合報／ 記者李芯李宗祐／連線報導
嘉義市2021年發生代理教師因霸凌輕生事件，經監察院調查認定處理涉有重大瑕疵，通過糾正嘉義市政府及國小。圖／本報資料照片
嘉義市2021年發生代理教師因霸凌輕生事件，經監察院調查認定處理涉有重大瑕疵，通過糾正嘉義市政府及國小。圖／本報資料照片

嘉義市二○二一年發生代理教師因霸凌輕生事件，立委范雲昨日與代理教師工會召開記者會指出，今年六月監察院通過糾正嘉義市政府及事發學校，但該校時任校長如今卻仍在教育界服務、坐領高薪。嘉市府表示將依監察院來文辦理後續事宜，教育部則表示，已經在檢討包含校長在內不適任教育人員的相關規定，並將會修正「教育人員任用條例」。

立委范雲指出，嘉義市政府政風處已指該校長權力濫用，如今又回任教師，目前處理不適任校長的方式混亂，校長規範在「教育人員任用條例」中，沒有和「教師法」一同修正，導致不適任校長調查期間無法暫予停聘、只能暫調，受害教師和學生在處理機制中更無法獲得調查報告。

嘉義市教育處長郭添財說，當時除由市府政風處調查外，也由該校請外聘委員籌組調查小組，調查結果經該校職場霸凌申訴評議委員會決議不構成職場霸凌，時任校長負起行政責任卸任校長職務回任教師，未來將依監察院來文辦理後續事宜。

教育部回應，已參照教師法有關不適任教師處理等相關規定，就不適任教育人員的處理規定進行檢討，研擬教育人員任用條例修正草案，並已邀集相關機關及團體就修正草案進行會商，將於行政院完成法案審議程序並會銜考試院後，函送立法院審議。

中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務指出，校長協會贊成在教育人員任用條例中訂定相關事項，但校長若有不適任事實一定要依法有據，且在處理過程中要經過主管機關的審議委員會、組成調查小組。

代理教師 嘉義 監察院

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