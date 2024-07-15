幼兒園狼師案 綠民代指竄改新聞稿、北市稱非事實

北市某私立幼兒園園長之子涉性侵女童。議員簡舒培和立委吳沛憶今天表示，柯文哲市府和蔣萬安市府應作為而不作為，且蔣市府涉嫌竄改新聞稿有關教育局調閱監視器時間。

台北市教育局表示，偷改新聞稿絕非事實，是年度部分誤植，今天上午修正，是基於事實絕非偷改。

北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童遭起訴，台北地方法院訂8月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案，並查扣男教師拍攝的大量女童性影像檔案。

民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書發文表示，「明明可以阻止更多孩童受害！」直問前台北市長柯文哲、現任市長蔣萬安任內的台北市政府為什麼要擺爛，對幼兒園案應作為而不作為。

簡舒培指出，此案令人憤怒，蔣萬安聲稱「市府去年第一時間接獲通報就重點調查」，但蔣萬安口中的「第一時間」，指的是狼師在2023年7月再度因侵犯女童遭調查羈押，但這名狼師在2022年7月就因涉嫌侵犯孩童遭到司法調查。

她認為，這整整一年期間，柯市府和蔣市府應作為而不作為，放任狼師持續在園任教，且該幼兒園仍繼續招生，北市府甚至沒有持續關注此案，才導致更多孩童受害。除了幼兒園長包庇外，台北市政府也同樣責無旁貸。

同黨籍立委吳沛憶也表示，幼兒園性侵案空窗1年未處置，蔣萬安還在躲，並指北市府今天急竄改新聞稿，幸好自己有備份調查關鍵時間點，北市府現在是想滅證嗎。

她說，自己揭露幼兒園性侵案最早通報是2022年，蔣萬安到2023年才處理。且蔣市府今早7時許偷改台北市教育局今年3月所發布新聞稿，把調閱監視器時間從「112年」改成「111年」，但當時新聞稿內容說教育局有調閱「112年6月13日、16日、27日、28日、30日」監視器，自己都有備份。

吳沛憶質疑，北市府現在是要湮滅證據嗎，請蔣萬安不要再躲，立刻出來說清楚。

台北市教育局聲明，偷改新聞稿絕非事實，111年及112年2次接獲通報後即啟動調查程序，並立即調閱查核相關監視器錄影畫面，積極窮盡行政手段調查。

教育局說，部分媒體報導引用教育局113年3月12日發布有關私立幼兒園涉性侵案回應新聞稿，經查閱發現新聞稿內有關111年7月案件說明中，調閱通報案件內所提需查核的日期，於年度部分誤植為「112年」，今天上午修正，並向部分引述媒體電話說明該文字屬誤植，是基於事實絕非偷改。

北市府副發言人李政軒則表示，吳沛憶曾任北市議員，從2022年到這個月前，對本案都查無發言紀錄，且吳沛憶所謂「延宕一年」，是從2022年7月算起，當時蔣萬安仍為立法委員，還沒進入市政府。

李政軒補充說明，教育局新聞稿的年次修正，教育局也已及時進行說明，請吳沛憶不要一再錯誤指控。

對於簡舒培的指控，北市教育局副局長陳素慧回應，「性別平等教育法」是將幼兒園排除適用，在沒有檢舉人、陳情人的情況下，無法命教保員請假。2023年7月的案子，則因適用新上路的「教保服務人員條例」可以即刻停聘。兩案雖是同一行為人，但處置不能混為一談。

陳素慧說明，2022年首度案發時，家長直接報案，與警方到幼兒園調畫面，校安通報獲知後，也立即啟動行政調查調閱畫面；該名幼童是6月轉入，報案後就轉出，將近一個月的畫面一一審閱後，未發現任何蛛絲馬跡，而檢方偵查後，於2023年6月不起訴，此案告一段落；2023年7月接獲通報，依照2023年新上路的「教保條例」，進行停聘、停職等處分。

對於議員所指教育部曾在2020年7月發函建議地方政府，在「教保條例」修法完成前，教保員涉嫌性侵害、性騷擾、性剝削或虐待兒童行為，得提經性別平等教育委員會或認定委員會決議，命該教保員請假，暫時離開校園現場並靜候調查。陳素慧說明，教育部建議做法，但當時未完全適用「性別平等教育法」，在沒有檢舉人、沒有陳情人、沒有畫面及證據的情況下，無法依教育部2020年7月所建議命教保員請假，暫離現場。