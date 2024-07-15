南投縣府邀海外青年到偏鄉 提升學童英語能力

南投縣政府與教育部、僑委會合作，在魚池鄉開辦海外青年英語服務營，盼縮短國小學童英語學習落差和城鄉差距；另外，縣府也辦新住民第2代夏令營，有語言、文化、生活探索。

為提升學童國際競爭力、推動雙語政策，南投縣政府向教育部、僑務委員會等單位爭取開設「海外青年英語服務營」，邀海外華裔青年志工為魚池鄉魚池國小、東光國小辦理英語夏令營，今天始業式，魚池鄉長劉啟帆出席說，活動舉辦很多年，藉由沉浸式環境提升學生英語溝通能力，有感受學生英語能力逐漸進步。

魚池國小校長許振家說，暑假期間提供學生動靜皆宜的英語學習機會，也增加國際視野，營隊不只提升小朋友英語能力，也讓海外青年來台灣，認識魚池鄉在地文化並對南投有家的感覺；東光國小校長曾章榮表示，雙語實行從自身做起，適時抓住機會沉浸英語環境。

另外，南投縣政府民政處與埔里鎮戶政事務所、私立普台高中合辦為期5天的新住民第2代夏令營，今天始業式，課程包含跨領域英文、探索日本傳統童謠、摺紙、烘焙餅乾、三明治等，營隊總召兼少輔員、普台高二學生江雨恩說，學員有不同文化背景，擔任少輔員能接觸不同文化，得到不一樣的「教」與「學」經驗。

縣府民政處長林琦瑜出席表示，25名新住民第2代國小高年級學生在18名普台高中學生少輔員引領下，展開一系列語言、文化、生活探索課程，透過培養社交技能、學習合作溝通，進而強化個人自信心，更能積極參與學校與社會成長，促進縣內多元文化融合。