代理教師遭霸凌輕生案遭監院糾正 嘉市府：依監院來文辦理後續事宜

嘉義市2021年發生代理教師因霸凌輕生事件，立委范雲指出，今年6月經監察院調查，認定嘉義市政府處理涉有重大瑕疵，通過糾正嘉義市政府及國小，但這位校長如今卻持續在教育界服務，擔任嘉義市數位學習辦公室執行秘書，坐領高薪。對此，嘉市府教育處長郭添財表示，將依監察院來文辦理後續事宜。

監察院調查，嘉義市嘉北國小趙姓前校長2021年逕自於教室內強制裝設監視器，並召開臨時教師晨會公審陳姓代理教師辭職原因，事後又向媒體發表不實言論，引發網路霸凌效應，導致陳師輕生憾事。監察院認定嘉義市政府處理涉有重大瑕疵，通過糾正嘉義市政府及國小。

市府教育處表示，有關2021年9月嘉北國小代理教師輕生案，該校知悉媒體報導及該師噩耗後，即完成線上校安通報，並進行師生輔導，學生輔導諮商中心也派員到校關心。市府同時亦請教育處督學至該校了解案情。

教育處長郭添財表示，除由市府政風處進行調查外，也由該校聘請外聘委員籌組調查小組，調查結果經該校職場霸凌申訴評議委員會決議不構成職場霸凌。當時該校趙校長負起行政責任卸任校長職務回任教師。未來將依監察院來文辦理後續事宜。