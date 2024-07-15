北市幼兒園性侵 園長試圖重新借殼上市
照片取自小商人臉書粉絲專頁
臺北市社會局長姚淑文回應「幼兒園性侵案件」是否借殼上市，目前警察局、社會局和教育局一定是聯合稽查，強力介入，不讓園長有任何可以借殼上市的空間；北市社會局除了主動提供檢方資訊、一一與家屬保持聯絡、加強稽查確保孩子安全，也向中央提出修法建議，希望訂定對負責人身分的限制，從源頭降低疑慮。
臺北市社會局表示，將持續依規定並加強稽查托嬰中心，並與本案內之托嬰中心家長保持聯繫，提供相關協助；家防中心也將持續提供需求服務幼兒園被害人家庭，更期待中央盡速完成「兒童托育服務法」立法，讓孩童托育同樣獲得保護與權益保障。
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