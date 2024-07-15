教育部國際史懷哲計畫 師資生赴尼泊爾高山傳愛

教育部推動國際史懷哲計畫，補助師資培育大學帶領師資生前往國外偏鄉學校服務，今年首發隊伍前往尼泊爾高山，帶領當地學生瞭解水污染，體認永續發展的重要性。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部自民國107年起推動「教育部補助師資培育之大學辦理國外教育見習教育實習及國際史懷哲計畫要點」，補助師資培育大學辦理帶領師資生展現國際移動力與教育專業，赴國外偏遠地區學校進行教育服務，至今已核定補助438名師資生，足跡遍布泰國、印尼、馬來西亞、肯亞、尼泊爾等。

113年度國際史懷哲計畫首發隊伍由輔仁大學師資培育中心學術特聘教授黃騰帶領師資生，前往尼泊爾執行「愛在高山蔓延－尼泊爾教育與生活服務2.0」國際史懷哲計畫。

輔大師資生帶領當地學生採訪河川附近居民，了解他們對近年河川污染的經驗和想法後，並為當地學生準備水質檢測計和濾水器，以科學方式檢測生活用水、重新評估人類與水資源之間的密切關係，透過此次探究課程，也體認到永續發展的重要性。

輔大計畫團隊也設計台灣文化課程，教當地學生製作台灣小吃蔥油餅和地瓜球，並製作春聯和鞭炮。在計畫執行最後一天，還將文化課程成果設計轉化成闖關活動，內容融合台灣夜市常見的遊戲及過年應景活動，如吉祥話拼圖、套圈圈等，讓尼泊爾學生認識台灣文化。

參與計畫的輔大師資生分享，曾看到只有1隻手且雙腳不便的母親獨自照顧2個小孩，還有的因家庭需要人手協助提水，而不讓小孩就學。雖然出國前已知道當地現況，實際接觸後更能體會貧窮議題對就學的影響；但在課堂教學與當地學生的互動及課後相處，仍感受到當地學生的純真可愛。

教育部提到，國際史懷哲計畫提供師資生實踐教育專業的機會，並打開自身框架，用不同角度探討新的世界，藉由提供不同類型的教育服務並實踐關懷，持續傳遞教育愛。