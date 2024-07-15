立委促完善不適任校長退場機制 保障師生權益

民國110年9月嘉義市某國小發生代理老師輕生案，監察院今年6月通過糾正嘉義市政府及該國小。民進黨立委范雲今天舉行記者會指出，教育部應儘速修正教育人員任用條例等規定，並完善不適任校長的退場機制，才能保障師生權益。

范雲今天與全國代理暨代課教師產業工會舉行「代理教師輕生，為何濫權校長毫無懲處坐領高薪？－校長擁校園至高權力 應完善不適任校長退場機制」記者會。

范雲表示，全案111年3月嘉義市議會要求嘉市府重啟調查，嘉義市政風處認定，校長行為實屬「權力濫用」，要求向校長追究行政違失，但職場霸凌不成立。

范雲說，直到今年監察院調查出爐，認定嘉義市府涉有重大瑕疵，並通過糾正嘉義市政府及該國小。

不過，范雲說，無論是事發當時的該校校長，或是該名教育處長，至今都沒有受到任何懲處，其中一人在今年7月12日出任新竹市教育處處長，另一位如今任職嘉義市政府數位學習辦公室執行秘書。

范雲表示，目前針對不適任校長的法規不夠完善，教育部應儘速修正不一致的教育人員任用條例、高級中等教育法之外，也要一併檢討相關的公立高級中等以下學校校長成績考核辦法，並完善不適任校長的退場機制，才能保障師生安全及權益。