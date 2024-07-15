工藝中心學員宿舍整修 牆面漆畫演繹南投生態風土
國立台灣工藝研究發展中心工藝學員育成宿舍年久失修，有屋頂漏水等狀況，工藝中心整修並邀漆作國手陳協建以牆面為畫布演繹自然和諧之美，完工後除環境舒適，空間更展現美感。
國立台灣工藝研究發展中心是培養工藝人才重鎮，不過學員宿舍距離上次整修已10多年，有屋頂漏水等情形，為強化訓練基地及提升住宿環境品質，工藝中心整修「工藝學員育成宿舍」近期完成啟用，並首度提供宿舍給暑假開辦的暑期大專人才培育營學員使用。
工藝中心今天透過新聞稿表示，工藝源於生活，將工藝應用於生活提升品味，因此，宿舍整修邀漆作國手陳協建以牆面為畫布，以台灣野百合、植物花草、南投古蹟為主，融入在地自然生態與風土人文，透過繪畫技法提升油漆媒材創作層次，增添住宿空間生機及活力。
工藝中心主任陳殿禮說，中心除為培訓學員打造工藝美學住宿空間，今年5月起以「大師月」為主軸，陸續推出雕塑家楊英風「鳳凰來儀（三）」、畫家顏水龍經典的「熱帶魚」馬賽克作品等公共藝術，營造工藝美學空間，歡迎有興趣民眾至工藝中心參觀。
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