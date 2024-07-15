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代理師因霸凌而死國小遭糾正 范雲批時任校長還坐領高薪

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
范雲今日與代理暨代課教師產業工會召開記者會，強調應完善不適任校長退場機制。記者李芯／攝影
范雲今日與代理暨代課教師產業工會召開記者會，強調應完善不適任校長退場機制。記者李芯／攝影

嘉義市110年發生代理教師因霸凌而死亡事件，立委范雲指出，當時處理有瑕疵時任嘉義市教育處長林立生，近日再就任新竹市教育處處長；而事發學校的時任趙姓校長遭嘉義市政府政風處指有權力濫用，也持續在教育界服務、坐領高薪。因此，要求完善不適任校長退場機制，保障校園內師生權益。

范雲今日與代理暨代課教師產業工會召開記者會，范雲表示，110年9月嘉義市某國小發生代理教師輕生事件後，監察院今年6月調查結果出爐，認定嘉義市政府處理有重大瑕疵，糾正嘉義市政府及某國小。結果林立生、趙姓校長事發至今還沒有受到任何懲處，林立生還剛就任新竹市教育處處長，趙姓校長在請辭後則持續擔任嘉義市數位學習辦公室執行秘書至今。

范雲說，110年9月趙姓校長在教室內針對某學生裝設監視器，陳姓代理教師表達理念不合後辭職，趙姓校長卻在網路發表不實言論引發霸凌效應，陳師最後想不開死亡。嘉義市政府教育處應議員要求提出檢查報告，報告卻先送校長批改，內容還避重就輕、掩蓋真相，蓄意偏袒校長。嘉義市政府政風處調查後認為，校長行為實屬「權力濫用」，但與霸凌的「持續性」要件有落差，不成立職場霸凌。

全國代理既代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，當時嘉市府以保護學校為由要家屬不要對外聯絡，轉身卻讓趙姓校長竄改真相報告。在校內有老師想為陳姓教師發聲，竟遭施壓要求不可談論此事。且在此案發生後，還有很多校長霸凌、濫權事件持續發生，依然有校長在學校當山大王、一手遮天。

范雲認為，目前處理不適任校長的方式混亂，校長規範在「教育人員任用條例」中，沒有和「教師法」一同修正，導致不適任校長調查期間無法暫予停聘，只能暫調，受害教師和學生在處理機制中更無法獲得調查報告。且過往校長有違失後常以「回任教師」處理，雖然去年國民教育法修正後有相關配套，但由於高中教育法未同步修正，僅有國中小不適任校長適用。

代理教師工會法律顧問、律師楊博勛指出，對不適任校長應有更完善機制，教育部身為主管機關，卻常見教育弊端發生後對校長處理鞭長莫及。校園中缺乏基層教師的申訴及吹哨者保護制度，應儘速推動修法，讓教職員有後盾，完善教育環境的外部控制。

代理教師 嘉義 范雲

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