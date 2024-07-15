教部補助3650萬 助61所公幼2歲專班改善設備

為提供幼兒園更安全的學習環境，教育部於112年度補助61所公立幼兒園2歲專班改善園內教學環境與設施設備，補助經費總計新台幣3650萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，因應家長對滿2歲子女托育需求的迫切期待，教育部持續盤點供應量不足地區，補助新建的公共化幼兒園園舍均規劃設置2歲專班、補助公立幼兒園運用現有空間設置2歲專班，希望加速、加量增設2歲專班，106年至112年累計增設958班2歲專班。

為提供幼兒園更安全優質的學習環境，教育部國民及學前教育署訂定「補助直轄市縣（市）政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點」，持續補助公立幼兒園充實及改善幼兒園教學環境設施設備經費，112年共補助61所公立幼兒園的2歲專班改善園內設施設備，補助經費3650萬元。

以苗栗縣豐田國小附設幼兒園2歲專班為例，以「套房式課室」為設計理念，增設盥洗空間、廁所、配膳台、飲水機和成人使用的廁所，以利於教師掌握幼兒動向，維護幼兒安全，同時滿足幼兒與教師日常生活所需；並透過學習區的規劃及多元化的活動設計，豐富幼兒的學習經驗。

台北市興隆國小附設幼兒園2歲專班則在教室內增設廁所，提升使用的近便性，也讓幼兒有機會練習自主如廁，建立良好衛生習慣，且利用新廁所牆面設置塗鴉牆，提供幼兒自由創作；同時改善及增設相關設施設備，例如循環扇、冷氣、紫外線消毒燈及教具櫃等，以營造舒適的學習環境。