特師減課沒減師生比 挨批減假的

新北、台北特教生人數持續增加，新北近4年成長4074人，特教師負擔加重。新北市教育局預計8月為特師減課，代表師資無法滿足的節數，只能先併組或有些特生就不上特教課，老師憂不減師生比只減課，影響特生受教權。新北教育局說，盼減課為特師減壓，並逐年補足特教師資，也將調整特師教學方向，並非所有特生都需要抽出來上課，可讓學障生留在原班。

全台近年特生明顯增加，新北108學年度1萬5850人，至112學年度達1萬9924人，4年增加4074人，增加近2成6。北市110學年度是1萬3180人，112學年度增加為1萬3796人，也呈現增加趨勢。

特生增加，一來是家長病識感增加，二來是學習障礙生，如閱讀、數學、口語、書寫障礙人數激增，新北特生中，有三分之一、6000多人是學障。

新北約有9成特生讀普通班，教育局為分散式資源班特師減課，國小特教老師每周19節改14節、國中16節改12節、高中導師12節改6節、高中專任老師16節改6節，8月上路。有特師質疑，教育局不減師生比、不增班加人，「只減課，根本是減假的，減壓效果有限」。

一名特師也說，減課變相減少和學生相處時間，讓家長不滿，認為孩子課被減了，且平時普師工作已焦頭爛額，難跟特師合作。

新北特教師含代理老師在內有2000餘人，其中1400人是正式教師，教育局今年大開缺，多達150個缺額，盼逐年補足特教師資。

新北教育局特教科長曹孝元說，新北國中特教師生比現為1:10、國小1:12，教育部訂下117學年度目標，國中特教師生比1:8、國小1:10，先減課讓特師減壓，但因為師資尚未到位目前處於過渡期。

曹說，希望特師上更多的特殊需求課程，讓特生未來能自理生活「與其學會二元一次方程式，不如學習溝通更要緊」且學障生比例增加，但他們對於上課秩序影響不大，過去所有特生會抽出來上課，但是現在減課後，並非所有特生都需要個別上課。此外，若學校有增加人力需求，會依個案增派助理員。

北市也逐年增加特教班級及特教教師員額，特教師從110學年1863人，112學年增至1889人。北市教育局說，為減輕教學現場負擔，逐年增加特教助理員服務時數，2022年累計66萬小時，去年增加至74萬小時，協助特教生在校學習與生活適應。