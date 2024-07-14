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北市幼兒園案挨批動作慢1年 教育局：111年查無證據

中央社／ 台北14日電

已遭廢照的台北市某私立幼兒園去年爆發性平事件，多名民代質疑市府早在民國111年就可介入，卻慢了1年才開罰。教育局說明，接獲通報立即處理，但111年與警方皆查無證據。

民進黨立委吳沛憶昨天質疑，台北市信義區某幼兒園發生性侵案，台北市長蔣萬安稱第一時間就展開調查並裁處，但此案首次被通報是111年7月，蔣萬安直到112年才開罰，足足慢了1年，且這一整年都沒有把狼師停職。

民進黨台北市議員許淑華則說，台北市教育局有2個時間點可要求狼師停止繼續殘害孩童，第1次是111年7月第1起性侵案件在司法調查進行時，再來是112年3月第2起案件爆發時，教育局卻直到112年8月才有相關動作。

台北市教育局長湯志民今天透過新聞稿嚴正聲明，指外界對市府並未第一時間處理的指控，與事實完全背離，請有心人士切勿混淆視聽。

教育局說明，此案幼兒園在111年7月通報警方要求調閱監視器畫面，教育局因此同步查看該月的監視器畫面，當時並未在畫面中發現異狀，警方偵辦後也查無相關證據，台北地方檢察署因此做出不起訴處分，全案偵結。

教育局指出，由於教保服務人員條例112年3月1日修正施行後，在第17條第3項才訂有教保員在調查期間應予以停職等規定，因此111年時尚無相關法規將行為人停職或裁罰。

教育局表示，112年7月12日接獲此幼兒園通報事件後，隔天即依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定交由審查小組決議受理，並組調查小組展開正式調查，在同年9月26日發出公告，廢止此幼兒園設立許可，同時處行為人及負責人終身不得於教保服務機構任職。

此案行為人因涉犯加重強制性交罪、加重強制猥褻罪，去年被提起公訴，到案後遭羈押至今，台北地院定8月宣判。另方面，檢察官在審理期間又接獲至少20名女童家長提告，且追查出行為人涉拍攝大量侵犯女童的影像檔案，此部分持續偵辦中。

幼兒園 教育局

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