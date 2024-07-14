特教師減課沒減師生比挨批「減假的」 新北揭先減班關鍵

新北特生人數持續增加，近4年增加4074人，特師負擔加重。教育局預計8月為特師每周減課，但不少老師批評減課減假的，認為不減師生比只減課，影響特生受教權。新北教育局說，為達教育部訂下特教師生比目標，減課是短期可先執行的，同時大量開特教正式缺，並與特師、普師及家長溝通，轉變特師教學內容「與其學會二元一次方程式，不如學會溝通更容易找到工作。」

全台近年來特生明顯增加，新北108學年度1萬5850位特生，至112學年度已達1萬9924人，4年增加4074人，一來家長病識感增加，二來學習障礙生，如閱讀障礙、數學、口語、書寫障礙人數激增，新北112學年度1萬9924位特生中，有三分之一、6000多人是學障。

新北約有9成特生就讀普通班，教育局為分散式資源班特師減班，國小老師每周19節改14節、國中16節改12節、高中導師12節改6節、高中專任老師16節改6節，8月上路。不過特師們認為，教育局不減師生比、不增班加人只減課「根本是減假的」。

新北一名特師舉例，國中若一周有5節國文、4節數學、3節英文課，特生每周有12節需要到資源班上課，依照學習情況分為2組或3組，三個年級每周則有72節、108節；如今減課後，學校1個資源班、3位特師，每周節數只達42節，根本無法分組教學，只能併組上課，個別教學時間縮短。

另一名特師也說，減課變相減少和學生相處時間，讓家長很不滿，認為自己的孩子課被減了，且平時普師工作已焦頭爛額，根本難跟特師合作。雖然認同減課改為支持服務，幫助孩子融入社會，但師生比不減，沒把握學生獲得更好支持服務。

新北教育局特教科長曹孝元說，新北國中特教師生比為1:10、國小1:12，為在117學年度達到教育部訂下目標，國中特教師生比1:8、國小1:10，減課是短期可以先執行的，同時大量開特教正式缺，並長期持續跟特師、普師及家長溝通轉變特師教學內容「與其學會二元一次方程式，不如學會溝通更容易找到工作。」

曹坦言，現在是過渡期，希望特師上更多的特殊需求課程，讓特生未來能自理生活，且學障生比例增加，但他們對於上課秩序影響不大，過去會抽出來上課，但現在減課後，並非所有特生都需要個別上課。此外，若學校有增加人力需求，會依照個案增派助理員。