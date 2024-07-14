北市幼兒園狼師案 許淑華批市府2時間點未處理

台北市議員許淑華今天指出，某私立幼兒園發生狼師事件，教育局有2個時間點可要求狼師停止繼續殘害孩童，卻未有相關動作，直批市長蔣萬安失格。

截至記者發稿前，北市府尚無回應。

北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童遭起訴，台北地院定8月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案，並查扣男教師拍攝的大量女童性影像檔案；蔣萬安昨天表示，市府立即調查，廢止幼兒園許可、犯案人終身不得擔任教保服務人員。

對此，民進黨台北市議員許淑華今天表示，這起狼師事件令人髮指，台北市教育局有2個時間點可要求狼師停止繼續殘害孩童，卻未有相關動作。

許淑華指出，首先為2022年7月，第一起性侵案件在司法調查進行時，就應該要求狼師停止教學；其次則為2023年3月，第二起性侵案件爆發，應該立即要求狼師不得再進行教學工作。

她說，教育局在這2個時間點都沒有處理，拖到2023年8月以後，過了5個月才進行調查小組調查。

許淑華認為，教育局要負起非常大責任，並質疑蔣萬安為何在這2個時間點都沒有動作，且實際性侵案件數可能超過20件，蔣萬安卻一句道歉都沒有，質疑要繼續卸責，對得起受害孩童嗎。

她表示，要嚴厲控訴蔣萬安，應該對全民道歉，並對相關失職、失責人員進行懲處，而非縱容和怠慢，並大言不慚說自己做了哪些事。

此外，針對業者疑似借殼上市，許淑華說，蔣萬安若不進行調查，將請刑事局和台北市警察局婦幼隊進行司法調查，以釐清有無借殼營運情況。