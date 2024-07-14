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楊渡新書紀錄文化人 馬英九、管中閔出席

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
作家楊渡（右）為新書《暗夜傳燈人》13日舉辦分享會，前總統馬英九、前台大校長管中閔（左）都到場共襄盛舉。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
作家楊渡（右）為新書《暗夜傳燈人》13日舉辦分享會，前總統馬英九、前台大校長管中閔（左）都到場共襄盛舉。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

前總統馬英九、前台大校長管中閔13日出席作家楊渡為新作《暗夜傳燈人》舉辦新書發表會，新書聚焦於1949年遷台時期，國民政府積極招攬胡適、陳寅恪與齊白石等人，並用專機接送來台，而帶出的文化傳承發展，。當天正值馬英九生日，主辦單位也準備鮮花，全場來賓高歌生日快樂歌。

遷台時重視攬才

1949年遷台時期許，多知識分子、文學人與藝術家來台，但當時的臺灣社會，無計安置這些南渡衣冠，使得這些人在各自領域文化帶來了更多或濃妝或淡抹的色彩。楊渡在分享會時提到許多台灣不同時代的文人雅士，更傳承給下一代的陳映真、林懷民等人。

「看歷史上所有潰敗的政權，沒有一個人兼顧人才的，」楊渡表示，但國民政府遷台時，相當積極招攬胡適、陳寅恪與齊白石等人，並用專機接送來台。他提到，當時向其他學者討論這個現象時，學者就指出，「顯見當時蔣中正想要重新站起來，才會思考人才的問題」。

高手藏於民間

「然而，三十幾萬的知識份子到了台灣，他們能去哪，那時候只有一所大學（台灣大學），」楊渡指表示，當時歷史學者姚從吾就指出，因為經費運輸及局勢迅速演變，當時面臨文物、學者與其眷屬無處安置的問題，最後甚至將台大的教師權充宿舍使用，更指出是「困苦情況無可言喻」。

楊渡也提到，有不少文人流入民間，開設舊書攤、租書店、麵攤或饅頭店，所以有時候能看到麵攤老闆休息時閱讀古書、台中一中旁的舊書攤能將美國、俄國文學整理的井井有條，或者販售黃色書籍的店家，卻有一區擺滿文化思潮的書籍。

知識分子憂患意識

楊渡進一步指出，在後續冷戰期間，中華民國也出現許多不同的重要人物，如持有憂患意識的李國鼎，本來能在英國跟隨諾貝爾大師學習，但聽到抗戰爆發，就隨即返國效力，更帶動台灣光電、防空等產業發展。

他分享，「當時許有多企業家想要捐錢給李國鼎，李國鼎都一口回絕，要求他們把錢投注到國外大學，設立供台灣人讀書的獎學金」。

靈根自植繁花再開

他也提到，當時還有將自由民主思潮帶進來的學者殷海光等人；鞏固文化打造新儒學的學者徐復觀、牟宗三；創辦《中國時報》的媒體人余紀忠等人，後續更帶出林懷民、陳映真與楊永松等文化傳燈人。

替馬英九慶生

管中閔說，阿渡（管中閔對楊渡的暱稱）在書中書寫不同人物的段落中，也會穿插自己的經歷，如本書最後一章「禁書的年代」，提到到小書店買到禁書，阿渡寫得很誠實，不僅是翻閱文學哲學，也會查看也是禁書黃色書籍。此話一出，逗得現場來賓莞爾一笑。

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管中閔 胡適 馬英九

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