國際生物奧林匹亞競賽 台生獲4金國際排名第1

2024年國際生物奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生共獲得4金，國際排名第1名；個人排名則以建國中學學生林威樂排第11名表現最佳。

教育部今天發布新聞稿指出，2024年第35屆國際生物奧林匹亞競賽於哈薩克共和國舉行，台灣代表隊由國內大學20多名教授組成團隊培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國179校、3399名學生中選出4名學生代表參賽。

台灣代表團由中山大學特聘教授江友中擔任領隊，代表團師生於7月5日飛往哈薩克共和國參賽，當地時間7月13日下午5時舉行閉幕典禮並頒獎。

教育部表示，台灣學生在今年國際生物奧林匹亞競賽中共獲4金，國際排名第1名（以金牌數計算，台灣、美國、中國並列第1）；個人排名以台北市建國中學學生林威樂表現最佳（第11名），其次是台北市建國中學學生楊爵禧（第12名）、台北市復興實驗高中學生李浩熏（第16名）、台北市建國中學學生蔡紹騏（第20名）。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得此項競賽金牌者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；另於競賽獲金牌者，可獲得教育部頒發新台幣20萬元。