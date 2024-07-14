私幼爆性侵 綠批借人頭再設托嬰

台北市信義區某私立幼兒園爆出狼師涉嫌性侵多名女童，檢方起訴加害人，台北市長蔣萬安昨天表示，此案他拜託北市立委推動修法，前晚立院三讀通過兒少條例修正案，可以更重刑責罰款嚴懲不法。但綠營昨再爆該家幼兒園疑用員工姓名，還成立新托嬰中心。社會局回應，會無預警稽查，目前尚無不法。

市府針對該案提出三大作為，一是從重嚴懲並公告其姓名，行為人已由教育局認定終身不得任教各類教保服務機構、裁處60萬元罰鍰；負責人則因知悉機構內發生疑似性侵害案件未通報，教育局認定不得再擔任教保服務機構負責人、董事或監察人，開罰51萬元罰鍰。

不過，民進黨議員何孟樺指出，此案在2022年首次有受害兒童家長向警方報案，未查獲證據而作罷，教育局未明確、額外通知幼兒園要停聘加害人，使他事發還在該園任職1年。

民進黨議員簡舒培質疑，為什麼當時在司法調查時，園長不告訴家長，還讓加害人在園工作？園方持續招生，市府沒任何相應作為，讓家長持續把孩童送到該園上課。

民進黨議員許淑華說，幼兒園長還用員工的名字，再新成立托嬰中心，她要求北市府社會局、教育局立即啟動調查，於二周內查明，讓家長放心。

蔣萬安表示，這一案市府去年第一時間接獲通報就重點調查、廢止許可並停業，並做出當下法定上限的最高裁處。

社會局長姚淑文說，新的負責人經查可以承接立案，社會局當時也在官網清楚標明該托嬰中心將變更負責人，並逐一通知家長，另持續無預警稽查，直至目前並無發現違法或不當對待情況。